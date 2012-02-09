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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

صادقی مطرح کرد:

700 مرکز درمانی در لرستان طرف قرارداد تامین اجتماعی است

700 مرکز درمانی در لرستان طرف قرارداد تامین اجتماعی است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر درمان خدمات تامین اجتماعی استان لرستان گفت: در حال حاضر 700 مرکز درمانی در لرستان طرف قرارداد تامین اجتماعی استان است.

سید مجید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 220 پزشک متخصص و عمومی به صورت مستقیم با بیمارستانهای تامین اجتماعی لرستان همکاری دارند.

وی بیان داشت: همچنین در حال حاضر 500 پزشک متخصص و عمومی نیز به صورت غیر مستقیم طرف قرارداد مرکز خدمات درمانی تامین اجتماعی استان لرستان هستند.

مدیر درمان خدمات تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به تعداد تختهای فعال در بیمارستانهای تامین اجتماعی لرستان بیان داشت: در حال حاضر 160 تخت فعال در بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد وجود دارد.

صادقی یادآور شد: همچنین در بیمارستانهای تامین اجتماعی شهرستانهای بروجرد و دورود نیز هر کدام 32 تخت فعال وجود دارد.

کد مطلب 1530286

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