700 مرکز درمانی در لرستان طرف قرارداد تامین اجتماعی است

سید مجید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 220 پزشک متخصص و عمومی به صورت مستقیم با بیمارستانهای تامین اجتماعی لرستان همکاری دارند.

وی بیان داشت: همچنین در حال حاضر 500 پزشک متخصص و عمومی نیز به صورت غیر مستقیم طرف قرارداد مرکز خدمات درمانی تامین اجتماعی استان لرستان هستند.

مدیر درمان خدمات تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به تعداد تختهای فعال در بیمارستانهای تامین اجتماعی لرستان بیان داشت: در حال حاضر 160 تخت فعال در بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد وجود دارد.

صادقی یادآور شد: همچنین در بیمارستانهای تامین اجتماعی شهرستانهای بروجرد و دورود نیز هر کدام 32 تخت فعال وجود دارد.