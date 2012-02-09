همایش آموزشی فرمانداران و بخشداران استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کشاورزی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش آموزشی فرمانداران و بخشداران استان بوشهر اظهار داشت: نظام اسلامی امروز در اوج اقتدار و عزت قرار دارد و روز به روز نیز بر اقتدار کشور اضافه شده است.



وی افزود: با وجود گذشت بیش از سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، شاهد حمایت قاطانه مردم از نظام هستیم و به فضل خدا در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند بار دیگر شور و شعور مردم به نمایش در می‌آید.

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس گفت: مشارکت اجتماعی در نظام مقدس جمهوری اسلامی در واقع به معنی حضور مردم با تجلی ایمان تحت ولایت مقتدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است.



کشاورزی تصریح کرد: بدون تردید پرداختن جدی به منویات مقام معظم رهبری در راستای افزایش تعامل مسئولان در زمان انتخابات نقطه عطفی در این شرایط است.

وی افزود: تلاش و مجاهدت مردم و مسئولان در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه، تمامی توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند.



در این همایش که با حضور فرمانداران و بخشداران سراسر استان بوشهر برگزار شد، مطالب مهمی در راستای برگزاری سالم و باشکوه انتخابات مجلس آموزش داده شد.

شرح اختیارات و تکالیف قانونی فرمانداران و بخشداران، اختیارات و وظایف اصلی وزارت کشور، آشنایی فرمانداران با مقامات کشوری و لشکری، آشنایی با کمیسیون ماده 10 احزاب، انتخابات و نوع و نحوه تشکیل آن و آشنایی فرمانداران، بخشداران و دست‌اندرکاران پست‌های حاکمیتی با قانون اساسی و مقررات جاری کشور از مهم‌ترین سرفصل‌های این نشست آموزشی بود.



