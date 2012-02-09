"رهاتر از دریا" 5/1 میلیارد هزینه داشت/ جنگ لفظی کارگردان و تهیه کننده در نشست مطبوعاتی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم "رها تر از دریا"، با حضور حمید طالقانی کارگردان، عباس جهانبخش تهیه کننده، سمانه جهانبخش، علی عزیزی و پوریا دلشاد بازیگران فیلم برگزار شد.

در ابتدای این نشست، طالقانی گفت: تهیه کننده "رهاتر از دریا" مدام در حال تغییرعوامل فیلم بود و فیلمنامه نیز چندین بار بازنویسی شد. ما این فیلم را بدون برنامه ریزی ساختیم.

جهانبخش اما در پاسخ به این اظهارات گفت: من و کارگردان فیلم صمیمانه با یکدیگر همکاری کردیم، و این به هر حال فقط نظر ایشان است. وقتی که قصد داشتم برای "رهاتر از دریا" پروانه ساخت بگیرم، همه به من گفتند چرا دوباره می خواهی با یک کارگردان فیلم اولی کار کنی و چرا طالقانی؟ ولی من عنوان کردم به ایشان احترام می گذارم و ما با وی مشکل خاصی نداریم.

طالقانی در ادامه توضیح داد: ما در بندرعباس فیلمبرداری را آغاز کردیم. قرار بود داریوش و امیریل ارجمند به همراه یاسمینا واحد در این فیلم بازی کنند، اما با توجه به قد و قامت امیریل ارجمند و بازیگر زن فیلم، این دو پارتنرهای خوبی برای هم نبودند. آنها انصراف دادند و کار خوابید.

وی ادامه داد: من از مرتضی هرندی یکی از دوستانم خواستم در این مسئله به ما کمک کند، وی برای این فیلم سرمایه گذاری کرد. به هر حال من قصد داشتم فیلم اولم را بسازم. اما جهانبخش تهیه کننده فیلم بدون اینکه ما را در جریان بگذارد با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وارد مذاکره شد و برای این فیلم از آنها وام گرفت.

طالقانی بیان کرد: اما حالا نمی دانم این سرمایه و وام هایی که تهیه کننده برای "رها تر از دریا" گرفته در کجا هزینه کرده است. مرکز گسترش از اینکه عنوانی در تیتراژ ندارد، پس از ساخت فیلم گلایه کرد. در صورتی که من معقتدم هرندی سرمایه گذار این فیلم است.

جهانبخش در توضیح این مسئله گفت: پانزده روز از فیلمبرداری این فیلم به دلیل عدم حضور طالقانی خوابید. سازمان کشتیرانی برای رهاتر از دریا یک میلیارد هزینه کرد، هتلی در اختیار ما گذاشتند که حتی طالقانی در خواب هم ندیده بود! هرندی سرمایه گذار فیلم است، اما تنها در نیمی از فیلم نقش دارد.

وی افزود: حالا من باید امروز اینجا برای سرمایه های فیلم به طالقانی توضیح دهم! فکر نمی کنم باید به خاطر وامی که از مرکز گسترش گرفته ام به وی جواب دهم، یا از ایشان اجازه بگیرم.

طالقانی در ادامه درباره مشکلات فیلم گفت: قبل از اینکه جهانبخش پروانه ساخت بگیرد به من قول داد از حضور بازیگران چهره در این فیلم استفاده کنیم. اما مابقی بازیگران از اسپانسرها باشند. ما برای این فیلم با نیکی کریمی، نیوشا ضیغمی و داوود رشیدی قرارداد بسته بودیم، اما وقتی که کار کلید خورد هرکدام از آنها به شکلی کنار کشیدند.

جهانبخش در پاسخ به کارگردان عنوان کرد: این فیلم 23 اسفند سال گذشته کلید خورد و دو روز با حضور امیریل و داریوش ارجمند فیلمبرداری ادامه پیدا کرد اما این بازیگران انصراف دادند. امیریل ارجمند معتقد بود که طالقانی کارگردان نیست. این کار تا هفتم فروردین ماه تعطیل بود تا اینکه هرندی به توصیه طالقانی وارد کار شد.

وی افزود: سرمایه گذاران در این شرایط کنار کشیدند اما هرندی ادامه داد. ما برای اجاره کشتی روزی 200 میلیون تومان هزینه می کردیم. حدود یک میلیارد و پانصد تومان برای 45 روز فیلمبرداری بودجه هزینه کردیم.

در ادامه باردیگر نوبت به پاسخ های کارگردان رسید، طالقانی گفت: امیریل ارجمند عنوان کرد من برای شما احترام قائلم اما نمی توانم با جهانبخش کار کنم. من در آن شرایط نامه شکایت و انصراف خود را از این پروژه اعلام کردم. فیلمنامه پایانی رهاتر از دریا توسط خانم جاوید به سفارش مینو فرشچی بازنویسی شد و ما براساس آن فیلم را ساختیم.

تهیه کننده "رهاتر از دریا" اما درباره فیلمنامه هم به گونه ای متفاوت از کارگردان توضیح داد: ایشان از فیلمنامه فرشچی و جاوید استفاده نکردند و بازیگران شاهد این ماجرا بودند. من سه سال خرج زندگی طالقانی را می دادم. ایشان می خواستند ماشین بخرند من را به بنگاه بردند، چک نداشتند و من جای ایشان چک دادم. حکم جلب وی در جیب من است. خرج مرغ و گوشت وی را در این سال ها من می دادم، فرزند طالقانی را من راهی دانشگاه کردم.

وی افزود: طالقانی مدام در خانه ما بود و دست من را می بوسید تا وی را در این شرایط تنها نگذارم. او زندگی من را رها نمی کرد اما نمی دانم چطور حالا که چهار دوربین دیده جو زده شده است! جهانبخش با عصبانیت ادامه داد: از زمانی که ارجمند به خاطر طالقانی از پروژه انصراف داد، مجبور شدم بازی کنم.

طالقانی در ادامه بیان کرد: من با حضور بازیگرهای اسپانسر مخالف بودم، قرار بود برای رها تر از دریا چند بازیگر حرفه ای حضور پیدا کنند، اما نیامدند. من همانطور که گفتم از پروژه انصرف دادم اما دوباره جلسه گذاشتند و از من خواستند کمکشان کنم.

پوریا دلشاد بازیگر این فیلم در ادامه جلسه گفت: من شهریور 86، با جهانبخش آشنا شدم، در دو دوره جشنواره قبلی عکاس بودم. کلاس بازیگری هم رفتم و وضعیت مالی خوبی هم دارم. دلم نمی خواست در جلسه اولین فیلمی که حضور پیدا کردم چنین اتفاقاتی بیافتد. وی افزود: بیست و یک روز دختر من عید نوروز در کنار خانواده نبود، زیرا قرار بود تنها برای یک سکانس در فیلم حضور پیدا کند. حرف های کارگردان و تهیه کننده را تایید می کنم. سه نسخه از سناریو این فیلم در خانه دارم. برای شروع با کار ضعیفی وارد سینما شدم. برای نقشی که بازی کردم، روزانه فیلم نامه به دستم می رسید.

دلشاد در پایان گفت: محمود شاملو بازیگردان این پروژه بود که در فیلم نیز در نقش معاون کارگردان حضور دارد. ایشان خودشان در حد بازیگردان نیستند. متاسفام که در این فیلم حضور دارم.

*حاشیه ها:

- این جلسه از همان ابتدا با بحث هایی بین کارگردان و تهیه کننده آغاز شد.

- در ادامه با وجود سکوت طالقانی کارگردان فیلم، تهیه کننده با عصبانیت فریاد می زد و عنوان می کرد که سه سال تمام هزینه های زندگی وی را پرداخت کرده است. جالب اینکه زن تهیه کننده که در نشست حضور داشت هم در دفاع از صحبتهای وی در میان جلسه بلند شد و با صدای بلند حرفهای او را تایید کرد.