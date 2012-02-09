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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

حجت الاسلام ایمانی:

ولایت مداری و بصیرت دو شاخص مهم انسان ممتاز است

ولایت مداری و بصیرت دو شاخص مهم انسان ممتاز است

کرج – خبرگزاری مهر: امام جمعه فردیس ولایت مداری و بصیرت را دو شاخص مهم انسان ممتاز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر: حجت الاسلام علی اکبر ایمانی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه پل بصیرت اظهار داشت: ولایت مداری و بصیرت دو شاخص مهم انسان ممتاز است.

وی گفت: امیدوارم بتوانیم برای حمایت از ولایت و رهبری در مسیر بصیرت حرکت کنیم.

امام جمعه فردیس افزود: در قرآن کریم 50 مورد کلمه بصیر و دو مورد نیز کلمه بصیرت بکار رفته است که نشان دهنده اهمیت این موضوع است.

ایمانی اظهار داشت: امیدوارم در آینده شاهد افتتاح پروژه های عظیم تر در این مناطق که از محرومیت چند ساله رنج می برد باشیم.
 
 

کد مطلب 1530304

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