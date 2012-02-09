به گزارش خبرنگار مهر: حجت الاسلام علی اکبر ایمانی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه پل بصیرت اظهار داشت: ولایت مداری و بصیرت دو شاخص مهم انسان ممتاز است.



وی گفت: امیدوارم بتوانیم برای حمایت از ولایت و رهبری در مسیر بصیرت حرکت کنیم.



امام جمعه فردیس افزود: در قرآن کریم 50 مورد کلمه بصیر و دو مورد نیز کلمه بصیرت بکار رفته است که نشان دهنده اهمیت این موضوع است.



ایمانی اظهار داشت: امیدوارم در آینده شاهد افتتاح پروژه های عظیم تر در این مناطق که از محرومیت چند ساله رنج می برد باشیم.



