توطئه های رنگارنگی علیه مسلمانان طراحی می شود

غلامعلی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وحدت اسلامی در شرایط کنونی جهان ضرورت نخست دنیای اسلام است چرا که در همه زمانها به ویژه در شرایط کنونی مسلمانان دارای دشمنان مشترک هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه وحدت و پرهیز از تفرقه از دستورات اکید قرآن و پیشوایان دینی است، اظهارداشت: متاسفانه تلاش دشمنان اسلام و مسلمانان برای ایجاد تفرقه در طول تاریخ از یکسو و ساده لوحی برخی از مسلمانان از سوی دیگر سبب افزایش شکاف بین پیروان مذاهب اسلامی شده است.

معاون استاندار گیلان گفت: دشمنان کینه توز اسلام در طول تاریخ به منظور دستیابی به اهداف خود " وحدت اسلامی " را به عنوان مانعی جدی هدف قرار داده و به گروه گروه کردن مسلمانان پرداخته و ایجاد اختلاف و دشمنی و دامن زن به اختلافات جزئی و در پاره ای موارد با نفوذ دادن عوامل خود تا جنگ و خونریزی و قتل و غارت دنبال کردند.

وی افزود: با قیام امام خمینی (ره) و تاسیس نظام جمهوری اسلامی به عنوان پایگاهی مستحکم و منادی وحدت مسلمانان " نهضت بیداری اسلامی " را وارد مرحله جدیدی کرد و بسیاری از مسلمانان از اقصی نقاط جهان از خواب غفلت بیدار شده و به ندای وحدت امام لبیک گفتند.

رضوانی ادامه داد: حرکت فزاینده بیداری اسلامی منافع استکبار جهانی و ایادی او را در منطقه با تهدید جدی رو به رو ساخته است.

وی یادآورشد: وحدت و انسجام اسلامی آرزوی دیرینه پیشقراولان و فعالان در جهان اسلام از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا حضرت امام خمینی (ره) و پس از آن بوده و هست.