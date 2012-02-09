به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از طرح‌های بخش صنعت استان بوشهر اظهار داشت: خدمات‌رسانی به مردم بویژه در مناطق محروم از اولویت‌های دولت عدالت‌محور نهم و دهم است و تقسیم عادلانه امکانات با دقت انجام شده است.



وی افزود: در استان بوشهر شاهد عمران و آبادانی روستاها و مناطق کمترتوسعه یافته هستیم و حجم و کیفیت خدمات به مناطق محروم همواره بیشتر و بهتر شده است.

استاندار بوشهر با تقدیر از خدمات ارائه شده در حوزه صنعتی در استان بوشهر عنوان کرد: با تلاش‌های انجام شده، خدمات دولت در بخش‎های مختلف بسیار مهم و تاثیرگذار بوده و این خدمات در بخش صنعت بسیار پررنگ است و مردم از برکات این خدمات بهره‌مند شده‌اند.



جهانبخش با اشاره به افتتاح 17 پروژه بزرگ صنعتی در استان بوشهر یادآور شد: توسعه بخش صنعت و معدن و گسترش مراکز صنعتی در استان با همه توان صورت گرفته است.

وی از اجرای 490 میلیارد ریال پروژه صنعتی در استان بوشهر خبر داد و گفت: با بهره‎برداری از این پروژه‎ها زمینه اشتغال بیش از 1100 نفر در این استان فراهم شده است.



استاندار بوشهر اضافه کرد: در دهه فجر امسال بیش از 460 طرح و پروژه بزرگ با اعتبار 270 میلیارد تومان افتتاح و کلنگ‌زنی شده که امیدوار هستیم رضایت خاطر مردم با اجرای این طرح‌ها فراهم شود.



جهانبخش افزود: باید دست به دست هم بدهیم و در مسیر رشد و شکوفایی ایران اسلامی گام برداریم.

