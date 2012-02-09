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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

جهانبخش خبر داد:

اجرای 490 میلیارد ریال پروژه صنعتی در استان بوشهر

اجرای 490 میلیارد ریال پروژه صنعتی در استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر از اجرای 490 میلیارد ریال پروژه صنعتی در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از طرح‌های بخش صنعت استان بوشهر اظهار داشت: خدمات‌رسانی به مردم بویژه در مناطق محروم از اولویت‌های دولت عدالت‌محور نهم و دهم است و تقسیم عادلانه امکانات با دقت انجام شده است.

وی افزود: در استان بوشهر شاهد عمران و آبادانی روستاها و مناطق کمترتوسعه یافته هستیم و حجم و کیفیت خدمات به مناطق محروم همواره بیشتر و بهتر شده است.

استاندار بوشهر با تقدیر از خدمات ارائه شده در حوزه صنعتی در استان بوشهر عنوان کرد: با تلاش‌های انجام شده، خدمات دولت در بخش‎های مختلف بسیار مهم و تاثیرگذار بوده و این خدمات در بخش صنعت بسیار پررنگ است و مردم از برکات این خدمات بهره‌مند شده‌اند.

جهانبخش با اشاره به افتتاح 17 پروژه بزرگ صنعتی در استان بوشهر یادآور شد: توسعه بخش صنعت و معدن و گسترش مراکز صنعتی در استان با همه توان صورت گرفته است.

وی از اجرای 490 میلیارد ریال پروژه صنعتی در استان بوشهر خبر داد و گفت: با بهره‎برداری از این پروژه‎ها زمینه اشتغال بیش از 1100 نفر در این استان فراهم شده است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: در دهه فجر امسال بیش از 460 طرح و پروژه بزرگ با اعتبار 270 میلیارد تومان افتتاح و کلنگ‌زنی شده که امیدوار هستیم رضایت خاطر مردم با اجرای این طرح‌ها فراهم شود.

جهانبخش افزود: باید دست به دست هم بدهیم و در مسیر رشد و شکوفایی ایران اسلامی گام برداریم.
 

کد مطلب 1530311

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