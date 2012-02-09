اعتصاب سراسری و نافرمانی مدنی علیه حکومت نظامیان مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نیروهای انقلاب مصر از آمادگی های نهایی برای اعتصاب سراسری روز یازدهم فوریه(شنبه 22 بهمن) علیه حکومت نظامیان خبر داده اند.



نشست هماهنگی با حضور بیش از 40 گروه سیاسی در مقر حزب "فردای انقلاب" برای بررسی برنامه های دهم فوریه و اعتصاب سراسری 11 فوریه برگزار شد.



این نیروها همچنین اتاق عملیاتی برای پیگیری اعتصاب کارگران و دانشجویان تشکیل داده اند.



این نشست با حضور نمایندگانی از ائتلاف جوانان انقلاب، اتحادیه جوانان انقلاب و ششم آوریل، جنبش مشارکت، جوانان به خاطر عدالت و آزادی، انقلاب دوم خشم، حزب الوسط، فردای انقلاب و دیگر گروهها برگزار شد و طی آن همه به توافق رسیدند تا نافرمانی مدنی از روز جمعه آغاز شود.



این نیروها همچنین از برگزاری تظاهرات گسترده در روز جمعه به سمت شورای نظامی حاکم در وزارت دفاع در منطقه العباسیه قاهره خبر دادند که این تظاهرات پس از برگزاری نماز جمعه آغاز خواهد شد .

هدف از برگزاری این تظاهرات، درخواست از شورای نظامی حاکم برای کناره گیری فوری از قدرت و تحویل آن به نمایندگان مردم اعلام شده است.



از سوی دیگر، حدود 38 دانشگاه و مرکز دولتی و خصوصی برای شرکت در اعتصاب سراسری 11 فوریه در سالروز سرنگونی حسنی مبارک اعلام آمادگی کرده اند.



همچنین دانشجویان مصری اعلام کرده اند به اعتراضات و اعتصاب خود تا زمان تحقق خواسته های انقلاب و تحویل قدرت از سوی نظامیان به غیرنظایمان و محاکمه سران رژیم سابق که در زندان طره هستند و قصاص قاتلان شهدای انقلاب ادامه خواهند داد.



همچنین بسیاری از جنبشها و ائتلافها از درخواست برای اعتصاب سراسری و نافرمانی مدنی روزهای شنبه و یکشنبه آینده حمایت کرده اند.



از سوی دیگر، شورای نظامی حاکم از استقرار نیروهای ارتش در شهرهای مختلف در پی درخواست گروههای انقلاب برای نافرمانی مدنی و اعتصاب سراسری در روز یازدهم فوریه به منظور تحقق اهداف انقلاب خبر داده است.



40 حزب و جنبش و ائتلاف سیاسی حمایت کامل خود را از تمام گروههای کارگری و دانشجویی اعلام کرده اند، این گروهها روز یازدهم فوریه را آغاز اعتصاب سراسری ضد حکومت نظامیان دانسته اند.



این گروهها همچنین از مردم مصر خواسته اند از این اعتصاب سراسری با هدف پایان دادن به حکومت نظامیان حمایت کنند.