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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

شرف الدین اعلام کرد:

حضور پرشور زنان در انتخابات سبب استمرار انقلاب می شود

حضور پرشور زنان در انتخابات سبب استمرار انقلاب می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: حضور پرشور زنان در انتخابات، سبب استمرار انقلاب اسلامی می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، زهرا شرف الدین عصر پنجشنبه در همایش نقش زن درانتخابات و چالشهای پیش رو افزود: با حضور بانوان در روز12 اسفند در پای صندوق اخذ رای می توانیم باردیگر عشق وعلاقه خود ر ابه نظام مقدس اسلامی ابراز داریم.

وی بیان داشت: زنان جامعه اسلامی در عرصه های گوناگون اثرگذار بوده و در حماسه 12 اسفند 90 نیز بر افتخارات این سرزمین خواهند افزود.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران، به تهاجم فرهنگی و  نرم دشمن در بین جوانان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: جوانان و نوجوانان با آگاهی و بصیریت باید نقشه های شوم دشمن را نقش بر آب کنند.
                         
وی به جشن تکلیف سیاسی دختران رای اولی اشاره کرد و گفت: باید رای اولی ها با حضور خود در صحنه انتخابات سرنوشت جامعه را رقم بزنند.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.                                                                                                                                                    

کد مطلب 1530314

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