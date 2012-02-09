حضور پرشور زنان در انتخابات سبب استمرار انقلاب می شود

به گزارش خبرنگارمهر، زهرا شرف الدین عصر پنجشنبه در همایش نقش زن درانتخابات و چالشهای پیش رو افزود: با حضور بانوان در روز12 اسفند در پای صندوق اخذ رای می توانیم باردیگر عشق وعلاقه خود ر ابه نظام مقدس اسلامی ابراز داریم.
وی بیان داشت: زنان جامعه اسلامی در عرصه های گوناگون اثرگذار بوده و در حماسه 12 اسفند 90 نیز بر افتخارات این سرزمین خواهند افزود.
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران، به تهاجم فرهنگی و نرم دشمن در بین جوانان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: جوانان و نوجوانان با آگاهی و بصیریت باید نقشه های شوم دشمن را نقش بر آب کنند.
وی به جشن تکلیف سیاسی دختران رای اولی اشاره کرد و گفت: باید رای اولی ها با حضور خود در صحنه انتخابات سرنوشت جامعه را رقم بزنند.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.
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