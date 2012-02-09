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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

نیکزاد در جمع خبرنگاران:

افتتاح پروژه همت؛ سوم خرداد/ اجرای آسفالت با شهرداری است

افتتاح پروژه همت؛ سوم خرداد/ اجرای آسفالت با شهرداری است

کرج – خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی زمان قطعی افتتاح پروژه شهید همت را سوم خرداد ماه سال آینده ذکر کرد و افزود: کلیه عملیات عمرانی این پل به اتمام رسیده اما مرحله نهایی یعنی آسفالت آن هنوز انجام نشده است و اتمام پروژه نیز بدون آسفالت معنا ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در حاشیه مراسم افتتاح پل بصیرت در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: پروژه شهید همت مراحل پایانی خود را طی می کند و طبق صحبت های انجام شده با معاون شهرداری تهران این پل همزمان با افتتاح پل معروف کرج در سوم خرداد ماه به بهره برداری خواهد رسید.

نیکزاد افزود: روند اجرای این پل توسط وزارت راه و شهرسازی به اتمام رسیده و فقط عملیات آسفالت آن باقی مانده که به عهده شهرداری کرج است.

وی اظهار داشت: در انجام پروژه های عمرانی، افتتاح یک پروژه بدون آسفالت معنایی ندارد.

 اتوبان همت از زمینهای دولتی عبور می کند

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری به حرف و حدیث ها در خصوص زمینهای استفاده شده در پروژه اتوبان همت اشاره کرد و افزود: با توافقات صورت گرفته در شورای شهر و شهرداری کرج و تهران کمربند جنوبی همت از زمینهای دولتی عبور خواهد کرد؛ مگر در بخشهایی که به الزام و ناچاراً مجبور به تملک شویم.

وی ادامه داد: برای اتمام کمربند شمال این اتوبان از فصل مشارکت نیز استفاده خواهیم کرد و به دنبال مشارکت کننده هستیم.


 
کد مطلب 1530317

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