افتتاح پروژه همت؛ سوم خرداد/ اجرای آسفالت با شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در حاشیه مراسم افتتاح پل بصیرت در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: پروژه شهید همت مراحل پایانی خود را طی می کند و طبق صحبت های انجام شده با معاون شهرداری تهران این پل همزمان با افتتاح پل معروف کرج در سوم خرداد ماه به بهره برداری خواهد رسید.



نیکزاد افزود: روند اجرای این پل توسط وزارت راه و شهرسازی به اتمام رسیده و فقط عملیات آسفالت آن باقی مانده که به عهده شهرداری کرج است.



وی اظهار داشت: در انجام پروژه های عمرانی، افتتاح یک پروژه بدون آسفالت معنایی ندارد.



اتوبان همت از زمینهای دولتی عبور می کند



وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری به حرف و حدیث ها در خصوص زمینهای استفاده شده در پروژه اتوبان همت اشاره کرد و افزود: با توافقات صورت گرفته در شورای شهر و شهرداری کرج و تهران کمربند جنوبی همت از زمینهای دولتی عبور خواهد کرد؛ مگر در بخشهایی که به الزام و ناچاراً مجبور به تملک شویم.



وی ادامه داد: برای اتمام کمربند شمال این اتوبان از فصل مشارکت نیز استفاده خواهیم کرد و به دنبال مشارکت کننده هستیم.



