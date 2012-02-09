شهرداری ها از جنس خدمت به مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه پل بصیرت سه راه انبار نفت، با بیان اینکه جنس شهرداری از جنس خدمت است، اظهار داشت: عمران شهری در زندگی سیاسی، امنیتی، عمرانی، اقتصادی و شهری خدمتی بی بدیل است که در اذهان عمومی مظهر و نمود دارد.



وی گفت: اگر خدمات شهری تعطیل شود زندگی مردم مختل می شود اما در کشور کار را به دست خود مردم سپردند.



وی با اشاره به اینکه 15هزار میلیارد بودجه شهرداری سراسر کشور بوده است، افزود: امروز زمان آن رسیده که کرج در کنار سیار کلانشهری های کشور در نظر بگیریم.



وزیر راه و شهرسازی افزود: شهر موجود زنده ای است اگر بخواهیم ادامه حیات دهد باید خدمات شهری را به خوبی و به نحو احسن پیگیری کنیم.



وی اظهار داشت: مردم بدانند هر آنچه در جیب شهرداری می رود با نظارت شورای شهرداری به خود مردم باز می گردد.



نیکزاد ادامه داد: ارائه خدمات شهری با اعتبارات دولتی امکان پذیر نیست بلکه این امر نیازمند حمایت و پشتیبانی مردم است.



وی با بیان اینکه انقلاب اسلام حقیقت بی بدیل در زمان کنونی است، اضافه کرد: نهضت انقلاب از جنس نور است، حضرت امام آمد و انقلابی از جنس نور و مقدس را شکل داد و شیاطین مخالف شکل گیری این نظام بودند.



وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کسانی که مرید و طرفدار انقلاب بودند و جانشان را پایه این نهال نوپا گذاشتند و از همه هستی خود گذشتند.



وی با اشاره به اینکه امروزه شهدا انقلاب و ولایت را به ما سپرده اند، اضافه کرد: ولایت اثر انقلاب است و هر فردی پشتیبان ولایت و اسلام باشد پیروز میدان خواهد بود.



نیکزاد گفت: درشرایط کنونی برخی خواهان براندازی و به زمین زدن انقلاب هستند اما تاکنون نتوانسته اند، شهدای عزیز در راه حفظ و پایداری انقلاب جان خود را از دست دادند که هر کدام از آنها یک ملت بودند.



وزیر راه و شهرسازی افزود: پایداری و حفظ این انقلاب به برکت ایمان و ارادت مردم انقلابی کشور است و امروز دشمنان تنها راه نجات خود را تحریم ایران و تنگ تر کردن عرصه بر ایران عنوان کرده اند.