حضور بانوان در تمامی انتخابات ها پرشور بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در همایش نقش زن در انتخابات و جالش های پیش رو در ساری افزود: حضور زنان در پیروزی انقلاب و استمرار و مشارکت سیاسی بانوان یک نقش تاثیر گذار و ماندگار است.



وی اظهار داشت: باید آزادی هایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن اشاره شده برای مرد وزن یکسان باشد.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران، با بیان اینکه دختران باید در انتخابات حضور گسترده و فعال داشته باشند تصریح کرد: دختران برای تصمیم گیری در جامعه باید در انتخابات حضور پررنگی داشته باشند.

ابراهیمی با بیان اینکه بانوان در آزمون های مختلف در کشور پیشرو تر از مردان حضور داشتند اافزود: در فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال نقش زنان انقلاب اسلامی محسوس بوده است.



وی از برگزاری 30 انتخابات از دوران پس از انقلاب اسلامی تاکنون اشاره کرد و گفت: در همه دوره های انتخابات بانوان بالاترین حضور را از خود نشان دادند.



ابراهیمی گفت: حق مشارکت سیاسی بانوان در نظام اسلامی به برکت انقلاب اسلامی ایران است.



وی به نقش بانوان در دوران قبل از پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: زنان مبارز و فعالان سیاسی در دوران جنگ به دست نیروهای مزدور ساواک شکنجه و به شهادت رسیدند.



این مسئول سناد انتخابات مازندران گفت: دختران جوان با ورود به عرصه سیاسی کشور و با آگاهی و بصیرت به پای صندوق های رای بیایند.



وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب درصدد هستند تا حضور مردم را در صحنه انتخابات کمرنگ کنند اظهار داشت: با مشارکت حداکثری و حضور پر رنگ در پای صندوق های اخذ رای نقشه های شوم دشمن را خنثی کنند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفند ماه در ایران اسلامی برگزار می شود.

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