به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل اطلاعیه ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به این شرح است:

در آستانه‌ی فرارسیدن سی وسومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال جهاد اقتصادی و ورود به چهارمین سال از " دهه‌ی پیشرفت و عدالت " ؛ راهپیمایی مردمی یوم‌الله بیست و دوم بهمن پرشورتر از سال‌های گذشته با حضور گسترده و انبوه مردم مؤمن و انقلابی در بیش از 850 شهر از شهرهای سراسر کشور ، برگزار می‌شود .



این راهپیمایی مردمی در تهران از ساعت « 9:00 صبح » شنبه 22/11/ 1390 همراه با خروش یکپارچه‌ی ملّت بزرگ و فهیم ایران اسلامی و غریو فریادهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" از مسیرهای دهگانه به سمت میدان بزرگ آزادی، میعادگاه انقلابیون، آغاز می‌شود.‌

در این مراسم باشکوه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در میدان آزادی تهران به ایراد سخنرانی می پردازند.

ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از همۀ آحاد، اقشار و اصناف مختلف مردم ، تشکل ها، احزاب و گروه های مردمی و از تمامی طبقات اجتماعی وسیاسی با تمامی سلایق و گرایش های سیاسی وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام و رهبری دعوت می کند تا در رسیدن به قله رفیع انقلاب اسلامی و عبور از گذرگاه‌ها و گردنه‌های سخت حوادث انقلاب ، پرشورتر و با صلابت تر از سال‌های قبل در فتح قله بیست و دوم بهمن از هیچ کوششی دریغ نکنند. مردم با بصیرت ایران در مقابل سنگ‌اندازی منافقان و جنگ روانی دشمنان این انقلاب و نظام اسلامی با حضور پرشور، انقلابی و انبوه اراده های برخاسته از اقیانوس بیکران ملت پاسخ کوبنده و تاریخی خود را در گوش جهانیان فریاد خواهد کرد.



مسیرهای ده گانه راهپیمایی یوم‌الله بیست و دوم بهمن سال 1390



مسیر 1/ مسجد امام حسین(علیه‌السلام) ، میدان امام حسین (علیه‌السلام) ، خیابان انقلاب ، خیابان آزادی ، میدان بزرگ آزادی



مسیر 2/ مسجد جامع ابوذر ، میدان ابوذر ، خیابان ابوذر ، خیابان شهید آیت‌الله سعیدی ، میدان بزرگ آزادی



مسیر 3/ مسجد امام هادی(علیه‌السلام) ، خیابان شهیدحیدری ، میدان معلم ، خیابان تختی ، خیابان شهید آیت‌الله سعیدی ، میدان بزرگ آزادی



مسیر 4/ مسجد دارالسلام ، میدان منیریه ، خیابان شهید معیری ، خیابان کارگر، میدان انقلاب ، خیابان آزادی ، میدان بزرگ آزادی



مسیر 5/ مسجد الجواد(علیه‌السلام) ، میدان هفتم تیر ، خیابان شهید آیت الله دکتر مفتح ، خیابان انقلاب ، خیابان آزادی ، میدان بزرگ آزادی



مسیر 6/ مسجد حضرت امیر (علیه‌السلام) ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان انقلاب ، خیابان آزادی ، میدان بزرگ آزادی



مسیر 7/ مسجد المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ، خیابان ستارخان ، خیابان شادمهر، خیابان آزادی ، میدان بزرگ آزادی



مسیر 8/ مسجد حضرت ابوالفضل(علیه‌السلام) ، خیابان ستارخان ، میدان توحید ، خیابان توحید ، خیابان آزادی ، میدان بزرگ آزادی



مسیر 9/ مسجد امام سجاد(علیه‌السلام) ، خیابان آیت‌الله اشرفی اصفهانی ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان محمدعلی جناح ، میدان بزرگ آزادی



مسیر 10/ مسجد امام جعفر صادق(علیه‌السلام) ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان محمدعلی جناح ، میدان بزرگ آزادی



ساعت شروع راهپیمایی 9:00 صبح می‌باشد.