افتتاح پل بصیرت کرج با عبور خودروی وزیر راه/تقدیر ویژه از کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افتتاح این پل، مسئولان حوزه شهری کرج نیز در پایین عرشه این تقاطع مراسم ویژه و اختصاصی خود را برگزار کردند.



در این مراسم که با حضور کارگران در کنار مسئولان شهرداری کرج و مدیر روابط عمومی شهرداری برگزار شد، از تابلوی شیشه ای اتمام این پروژه نیز رونمایی شد.



بر روی این تابلو نوشته شده است: پل بصیرت به همت شورای شهر و شهرداری کرج به بهره برداری رسیده؛ همچنین در این مراسم ویژه کارگران از نقشه محدوه منطقه 10 کرج با دستان مدیر روابط عمومی شهرداری و حق محمد لو مدیر شهری منطقه رو نمایی شد.



در پایان نیز قول مساعدی از سوی سید علی آقا زاده، شهردار کرج به کارگران برای جبران زحماتی که در طول این مدت برای اتمام این پروژه کشیده بودند، داده و مقرر شد در مراسم ویژه ای که امروز در یکی از مساجد این منطقه برگزار می شود، رسما از زحمات کارگران تقاطع غیرهمسطح سه راه انبار نفت تقدیر شود.