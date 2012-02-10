اعمال تحریم ها مردم را برای شرکت در انتخابات مصمم تر می کند

مسلم پورقاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: گرچه تحریم ها خسارات اقتصادی را برای مردم کشور ایجاد می کند، ولی مردم این سرزمین به پاسداشت خون های ریخته شده برای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و حفظ شرف و کیان سرزمین هرگونه فشار را تحمل می کنند و در مقابل غرب می ایستند.

وی اظهار کرد: مردم آگاه ایران اسلامی، دست دشمن را خوانده اند و به دلیل آنکه هدف غربی ها برای ایجاد تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران را می دانند، با هوشیاری و بصیرت سرود همدلی و اتحاد را در یوم الله 22 بهمن سر می دهند.

فرماندار اراک گفت: مردم هوشیار ایران اسلامی، راهپیمایی 22 بهمن را همچون وظیفه ملی و الهی دانسته و جلوتر از مسئولان برای روشن کردن دل های عاشقان نظام و کور کردن چشم دشمنان، در این روز به خیابان ها آمده و فریاد آزادی و انزجار از غرب و استکبار سر می دهند.

وی گفت: مردم شریف اراک نیز با درایت سیاسی، علمی و فرهنگی که دارند، گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب، برای حفظ آب و خاک و "نه " گفتن به دشمنان در این حماسه ملی شرکت می کنند.

پورقاسمیان، تلاش های غرب را برای رخنه در بین صفوف مردم در راهپیمایی 22 بهمن بی اثر دانست و افزود: مردم این خطه، با به جان خریدن تمامی مشکلات، قدم در راه مبارزه علیه ظلم و حمایت از نظام و کشورهای آزاده جهان برداشته اند.