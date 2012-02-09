اهل سنت و شیعیان نباید به مقدسات یکدیگر توهین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مروی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش وحدت و بیداری اسلامی، عنوان کرد: دشمنان و کشورهای مستکبر هیچ وقت به ملتهای مسلمان به عنوان یک کشور مستقل نگاه نکرده اند و همواره نگاه آنان به مسلمانان همانند نگاه ارباب به برده بوده است و همواره مسلمانان را مردمی عقب مانده دانسته اند.

وی ادامه داد: اما به برکت اسلام و قرآن امروز موج بیداری بر پایه آموزه های پیامبر بزرگوار اسلام (ص) کشورهای مسلمان را فراگرفته است و مردم کشورهای مسلمان با قدرت در مقابل دشمنان ایستاده اند.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری وحدت مسلمانان را یک مسئله استراتژیک دانست و افزود: وحدت یک مسئله شعاری و زودگذر نیست بلکه استراتژیک است و در طول تاریخ نیز متفکران مسلمان برای ایجاد وحدت همت فراوانی را انجام داده اند.

مروی با اشاره به تلاشهای دشمنان برای ایجاد تفرقه و اختلاف میان مسلمانان، بیان داشت: دشمنان با اصل اسلام و قرآن مخالف هستند و نه اعتقادی به مذهب سنی دارند و نه به مذهب شیعه و تمامی تحرکات آنان برای ضربه زدن به اصل دین اسلام است.

وی اظهار داشت: امروز خوشبختانه ندای انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه رسیده و مردم کشورهای مسلمان با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی بیدار شده اند و در چنین شرایطی دشمن تلاش می کند تا با ایجاد تفرقه میان مسلمانان و به کارگیری توطئه های مختلف مقابل الگوبرداری مردم از انقلاب اسلامی را بگیرد.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری تجربه اختلاف افکنی را برای دشمنان موفق دانست و تصریح کرد: اهل سنت و شیعیان باید مراقب باشند که به مقدسات یکدیگر توهین نکنند چون امروز وحدت مسلمانان موجب خوشحالی قلب مبارک پیامبر بزرگوار اسلام (ص) می شود.

مروی افزود: امروز تمدن بزرگ اسلامی در حال احیای مجدد است و باید توجه داشته باشیم که با دامن زدن به اختلافات کوچک راه ضربه زدن دشمنان به تمدن اسلامی را هموار نکنیم.