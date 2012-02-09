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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

حجت الاسلام مروی:

اهل سنت و شیعیان نباید به مقدسات یکدیگر توهین کنند

اهل سنت و شیعیان نباید به مقدسات یکدیگر توهین کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری گفت: اهل سنت و شیعیان باید مراقب باشند که به مقدسات یکدیگر توهین نکنند چون دشمن با استفاده از این اختلافات قصد ضربه زدن به اصل اسلام را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مروی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش وحدت و بیداری اسلامی، عنوان کرد: دشمنان و کشورهای مستکبر هیچ وقت به ملتهای مسلمان به عنوان یک کشور مستقل نگاه نکرده اند و همواره نگاه آنان به مسلمانان همانند نگاه ارباب به برده بوده است و همواره مسلمانان را مردمی عقب مانده دانسته اند.

وی ادامه داد: اما به برکت اسلام و قرآن امروز موج بیداری بر پایه آموزه های پیامبر بزرگوار اسلام (ص) کشورهای مسلمان را فراگرفته است و مردم کشورهای مسلمان با قدرت در مقابل دشمنان ایستاده اند.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری وحدت مسلمانان را یک مسئله استراتژیک دانست و افزود: وحدت یک مسئله شعاری و زودگذر نیست بلکه استراتژیک است و در طول تاریخ نیز متفکران مسلمان برای ایجاد وحدت همت فراوانی را انجام داده اند.

مروی با اشاره به تلاشهای دشمنان برای ایجاد تفرقه و اختلاف میان مسلمانان، بیان داشت: دشمنان با اصل اسلام و قرآن مخالف هستند و نه اعتقادی به مذهب سنی دارند و نه به مذهب شیعه و تمامی تحرکات آنان برای ضربه زدن به اصل دین اسلام است.

وی اظهار داشت: امروز خوشبختانه ندای انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه رسیده و مردم کشورهای مسلمان با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی بیدار شده اند و در چنین شرایطی دشمن تلاش می کند تا با ایجاد تفرقه میان مسلمانان و به کارگیری توطئه های مختلف مقابل الگوبرداری مردم از انقلاب اسلامی را بگیرد.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری تجربه اختلاف افکنی را برای دشمنان موفق دانست و تصریح کرد: اهل سنت و شیعیان باید مراقب باشند که به مقدسات یکدیگر توهین نکنند چون امروز وحدت مسلمانان موجب خوشحالی قلب مبارک پیامبر بزرگوار اسلام (ص) می شود.

مروی افزود: امروز تمدن بزرگ اسلامی در حال احیای مجدد است و باید توجه داشته باشیم که با دامن زدن به اختلافات کوچک راه ضربه زدن دشمنان به تمدن اسلامی را هموار نکنیم.

کد مطلب 1530333

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