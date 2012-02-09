تبریز باید در مدیریت منابع الگوی سایر شهرها شود

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد علیرضا بیگی بعد از ظهر امروز در نشست مشترک با مدیران شهرداری منطقه 2 تبریز با اشاره به بازدید صبح امروز خود از پروژه‌های عمرانی این منطقه اظهار داشت: آنچه در این بازدید مشاهده شد حاکی از برنامه‌ریزی صحیح و مدون در جهت مدیریت منابع به نفع شهروندان و حل مشکلات شهری بود و امیدواریم این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.



وی با تاکید بر زیباسازی فضاهای شهری تصریح کرد: زیباسازی پروژه‌های زیربنایی و نقاط مهم شهر می‌تواند موجب تاثیرگذاری بیشتر آنها شود.



استاندار آذربایجان شرقی همچنین توجه به خدمات الکترونیک در شهرداری‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به افزایش مراجعات مردم به شهرداری‌ها در روزهای پایانی سال، باید با استفاده از خدمات الکترونیک و همچنین تنفیذ اختیارات به سطوح پایین‌تر در رسیدگی به امور مراجعان تسریع صورت گیرد.



در این نشست که معاون عمرانی استاندار و جمعی از مدیران کل استان نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطرح شده مقرر شد کمیته‌ای متشکل از دفتر فنی استانداری، شهرداری تبریز و سازمان مسکن و شهرسازی استان موضوع اختصاص 10 درصد درآمد املاک تفکیکی به شهرداری را تا آخر فروردین 91 بررسی و نتیجه را اعلام نماید.



شهرداری منطقه 2 تبریز موظف شد تا آخر فروردین سال آینده طرحی حاوی راهکارهای حل مشکلات شهرک زعفرانیه به دفتر فنی استانداری ارائه و استانداری آذربایجان شرقی نیز در صورت لزوم موضوع را پیگیری کند.



ارائه طرحی در خصوص ساخت و ساز در حریم مسیل‌ها و رودخانه‌ها از سوی آب منطقه‌ای استان به شهرداری تبریز از دیگر مصوبات این جلسه بود.



همچنین مقرر شد هیچ گونه انشعابی به املاک و اراضی فاقد پروانه ساخت واگذار نشود و تنها در موارد خاص دستگاه های خدمات رسان با اعلام شهرداری، موضوع را رسیدگی و بررسی نمایند.



معاونت عملیات نیروی انتظامی نیز موظف شد موضوع تشکیل یگان انتظامی شهرداری را با تامین هزینه و امکانات از سوی شهرداری تبریز در دستور کار قرار داده و نتیجه را پس از بررسی و هماهنگی با شهرداری اعلام نماید.



تشکیل جلسه هماهنگی با حضور معاونت عمرانی استانداری، نیروی انتظامی و شهرداری تبریز در خصوص اجرای پروژه هایی که مستلزم اجرای طرح ترافیکی هستند از دیگر مصوبات این جلسه بود.



استاندار آذربایجان شرقی پیش از این نشست از پروژه مسیرگشایی امتداد خیابان نظام پزشکی تبریز و پروژه مرکز خرید الماس بازدید کرد و در جریان روند عملیات اجرایی این دو پروژه قرار گرفت.



وی همچنین در بدو ورود به شهرداری منطقه 2 تبریز در گفتگو با چند تن از مراجعان، نحوه رسیدگی به امور مراجعان از سوی کارکنان شهرداری این منطقه را جویا شد.

