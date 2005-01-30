سناتور مك كين در باره استفاده از زور عليه ايران هشدار داد

به گزارش خبر گزاري مهر ، جان مك كين سناتور بانفوذ جمهوريخواهان در سناي آمريكا در گفتگويي با روزنامه فايننشال تايمز درمجمع جهاني اقتصاد درداووس سوئيس گفت :نبايد استفاده اززوررا بعنوان آخرين چاره عليه تاسيسات هسته اي مشكوك ايران منتفي دانست اما هشدار داد تصور نمي كند كه اين كار موفقيتي را در پي داشته باشد .



وي خاطر نشان كرد : هيچ ضمانتي وجود ندارد كه ما به همه اين تاسيسات دست يابيم . اگر شما در مخمصه قرار بگيريد و آنها را با توانمندي هسته اي تنها بگذاريد جهنمي از يك چالش را دردستانتان خواهيد داشت .



مك كين كه از اعضاي جمهوريخواه سنا و همچنين يكي از اعضاي برجسته كميته نيروهاي مسلح سنا محسوب مي شود ابراز اميدواري كرد كه از طريق ديپلماسي مشترك آمريكا و اتحاديه اروپايي بتوان به يك راه حل در زمينه بحران گسترش تسليحات هسته اي دست يافت .

اظهارات مك كين نشان دهنده اختلاف در حزب جمهوريخواه بر سر استفاده از زور عليه ايران است.



وي بااشاره به اين مطلب كه گسترش دموكراسي در سرتاسر جهان نبايد به عنوان تهديدي براي از بين رفتن رژيمهاي خود كامه اي مانند ايران تفسير شود گفت : همه مي دانند كه ما نمي خواهيم دو جنگ در يك زمان داشته باشيم .



