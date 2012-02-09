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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

آیت الله محمودی:

وفاداری به آرمانها تنها راه شکر نعمت انقلاب است

وفاداری به آرمانها تنها راه شکر نعمت انقلاب است

ورامین – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین وفاداری به آرمانها را تنها راه شکر نعمت انقلاب عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بیستم بهمن ماه با عنوان روز "انقلاب اسلامی، عدالت گستری، مردم سالاری دینی و حمایت از مستضعفان" عصر پنج شنبه جلسه بررسی مباحث اخلاقی در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی برگزار شد.

آیت الله محمودی در این جلسه عنوان کرد: کسانی قدر نعمت انقلاب اسلامی را می دانند که در زمان طاغوت حضور داشته اند  و تفاوت آن دوران با زمان حال را به چشم خود دیده اند، نعمت انقلاب اسلامی بسیار ارزشمند است که تنها با وفاداری به آرمانها می توان شکر آن را به جا آورد.

وی با گرامیداشت ولادت با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) افزود: پیامبر اسلام در طول دوران بعثت، ۱۳سال در مکه مکرمه و ۱۰سال در مدینه منوره زحمات و سختیهای زیادی را  برای دعوت مردم به اسلام متحمل شدند و مخالفان زیادی در این مسیر مقابل ایشان ایستادند تا در نهایت دین اسلام به جهانیان معرفی شد.

با سابقه ترین امام جمعه کشور با اشاره به اینکه اسلام به سرعت در جهان در حال گسترش است، ادامه داد: در حال حاضر در جهان  حدود ۵۶کشور اسلامی وجود دارد  و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری کاملا مستقل الگوی این کشورهاست و انشاء الله با ظهور حضرت مهدی(عج) و  تشکیل حکومت اسلامی در جهان، عدالت حقیقی برقرار خواهد شد.

آیت الله محمودی با تبریک ولادت امام صادق(ع) نیز تصریح کرد: با وجود مشکلات بسیاری که در زمان امام صادق(ع) وجود داشت، ایشان با تأسیس مدرسه، تربیت شاگردان بسیار و تبلیغ دین اسلام در کشورهای مختلف، خدمت بزرگی به اسلام و مذهب شیعه کردند.

کد مطلب 1530340

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