22بهمن تجدید پیمان با آرمانهای امام و رهبری است

حجت الاسلام محمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ایام مبارک دهه فجر امسال برنامه های متنوعی در شهرستان قصرشیرین داشته ایم به خصوص با توجه به اینکه این ایام با هفته وحدت متقارن شده است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان قصرشیرین افزود: از اهم برنامه های این شهرستان اقامه نماز وحدت با حضور مسئولین این شهرستان در مسجد جامع قصرشیرین و محفل انس با قرآن کریم و اهدا جوایز به ممتازین قرآنی و برگزاری جشنهای هفته وحدت و ایام دهه فجر است.

حجت الاسلام محمودی گفت: همچنین به مناسبت ایام دهه فجر چندین افتتاح نیز داشته ایم که افتتاح خانه عالم وافتتاح مسجدصاحب الزمان(ع)نیزاز دیگر برنامه های اجرایی بوده است.

رئیس تبلیغات اسلامی قصرشیرین با اشاره به نزدیکی زمان انتخابات مجلس نهم، تاکید کرد: ملت ایران در آستانه امتحان بزرگ دیگری قرار دارند که امیدواریم که با حضور و مشارکت حداکثری خود، دوباره حماسه ای جاویدان در تاریخ این دیار بیافرینند.

وی در پایان افزود: باردیگر با حضور گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه آحاد مردم با آرمانهای انقلاب تجدید پیمان خواهند کرد.

