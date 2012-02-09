بیانیه مشترک استاندار و امام جمعه قزوین به مناسبت 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آیت الله باریک بین و احمد عجم در بیانیه مشترکی ضمن تبریک سی و سومین سالگرد انقلاب از مردم استان دعوت کردند در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند.

در این بیانیه خطاب به مردم غیور و شریف استان قزوین آمده است: سی و سه سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می‌ گذرد و علیرغم گذشت زمان هر روز بر طراوت و شادابی و تازگی این حرکت تاریخی افزوده شده و همچنان مقتدرانه بر تارک جهان ایستاده و با تکیه بر الطاف بی شمار خداوند و رهبری مقتدرانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) در مسیر تعالی گام برمی دارد و به یمن نفحات قدسی خمینی کبیر(ره) پیام این انقلاب شکوهمند در منطقه فراگیر شده و نور اسلام ناب محمدی در دل و جان مردم منطقه تابیده و با تاسی از انقلاب اسلامی ایران در پرتو بیداری مردم ستمدیده نظام های دیکتاتوری یکی پس از دیگری رو به افول و زوال می روند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اکنون که گوش جهان و جهانیان از طبل بدآهنگ آمریکا و ایادی استکبار خسته شده و بانگ بیداری اسلامی در جان و روح ملتهای آزاده جهان طنین افکنده است در یوم الله 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بار دیگر حضور میلیونی ملت مسلمان زمهریر اندیشه استبدادگران را از میان خواهد برد و سرفرازی ملت عزیز ایران و دلگرمی و استواری ملت های مظلوم جهان را سبب خواهد شد.

در این بیانیه که از سوی آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و احمد عجم استاندار صادر شده از آحاد ملت غیور، حماسی و ولایی استان قزوین دعوت شده است چون گذشته با حضور یکپارچه، حداکثری و دشمن شکن خود در راهپیمایی روز 22 بهمن و تجدید میثاق با آرمان های مقدس بنیانگذار جمهوری اسلامی که همانا تبعیت از ولایت مطلقه فقیه است حماسه ای ماندگار و عزت بخش در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی کشور و استان به یادگار گذارند.