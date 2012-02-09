به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار با جمعی از شرکت کنندگان در المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه و همچنین دانشجویان دانشگاههای کرج و تهران و همچنین تعدادی از طلاب حوزههای علمیه خواهران و برادران، با تبریک فرا رسیدن میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق(ع) و همچنین فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه همه باید برای حفظ این نظام تلاش کنیم افزود: با حضور در راهپیمایی روز 22 بهمن باید قولا، فعلا و عملا از خون شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و زحمات امام راحل قدرشناسی کنیم.
وی گفت: اگر در فضای داخلی نظام اختلافی بروز کرد افراد به جای اینکه یکدیگر را از پای در بیاورند همه باید تلاش کنند تا این اختلاف و دشمنی را از بین ببرند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر بیگانگان دشمنی و اعمال تحریمهای مختلف را در دستور کار قرار دادند باید در برابر او ایستاد همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس در برابر تعرض دشمن ایستادگی کردیم.
استقرار جمهوری اسلامی به برکت قرآن و اهلبیت (ع) است
آیت الله جوادی آملی افزود: اگر نظام اسلامی در ایران مستقر شد و ما امروز طعم حریت را میچشیم و مردم خاورمیانه بیدار شدند همه اینها به برکت قرآن و اهلبیت (ع) است.
وی در ادامه با بیان اینکه اولین وظیفه جامعه اسلامی شناخت خداوند است افزود: اگر کسی کیفیت حضور خداوند در جان آدمی و کیفیت وحی و روز قیامت را درک کند جانشین و خلیفه خدا را نیز درک میکند، در این صورت انسان بین غدیر و سقیفه گمراه نخواهد شد.
جامعه را اخلاق اداره میکند
مفسر قرآن کریم با بیان اینکه جامعه را اخلاق اداره میکند افزود: پیامبر اکرم(ص) دلیل بعثت خود را مکارم اخلاق عنوان کرد که این مسیر نیز بعد از ایشان توسط ائمه معصومین (ع) دنبال شد.
وی گفت: جامعهای که با اخلاق و کرامت مأنوس شد، نوآوری را از جانب خداوند میبیند و پیامبر(ص) را میشناسد و در پی آن ولی را که از سوی پروردگار تعیین میشود را نیز میشناسد و به همین دلیل باید عنوان کرد کرامت نعمت بسیار بزرگی است.
آیت الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ورزش امر مطلوبی است اما نباید حرفهای برای انسان تبدیل شود افزود: ورزش باید در حاشیه زندگی انسان باشد و انسان باید از همه فرصتهای عمر خود که معلوم نیست تا چه وقت به او اجازه زندگی دادهاند استفاده کند تا پشیمان نشود.
آیت الله جوادی آملی تاکید کرد:
حضور در راهپیمایی 22 بهمن، قدرشناسی از خون شهدا و زحمات امام است
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: با حضور در راهپیمایی روز 22 بهمن باید از خون شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و زحمات امام راحل قدرشناسی کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار با جمعی از شرکت کنندگان در المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه و همچنین دانشجویان دانشگاههای کرج و تهران و همچنین تعدادی از طلاب حوزههای علمیه خواهران و برادران، با تبریک فرا رسیدن میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق(ع) و همچنین فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه همه باید برای حفظ این نظام تلاش کنیم افزود: با حضور در راهپیمایی روز 22 بهمن باید قولا، فعلا و عملا از خون شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و زحمات امام راحل قدرشناسی کنیم.
نظر شما