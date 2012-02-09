حضور در راهپیمایی 22بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار است

حجت الاسلام سیدجواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: مراسم زیادی به مناسبت هفته وحدت و دهه فجر در شهرستان دالاهو انجام گرفته که افتتاحیه نمایشگاه، به صدا درآمدن زنگ انقلاب در مدرسه راهنمایی "هاجر" در کرند و دبیرستان "حجاب" گهواره از اهم این برنامه هاست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو افزود: 4 افتتاحیه نیز در این ایام داشته ایم و از دیگر برنامه های این ایام انس با قرآن کریم، کوه پیمایی و غبار روبی گلزار شهدا در گهواره و کرند بوده است.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: به مناسبت ایام الله دهه فجر در این شهرستان چندین واحد مسکونی در سه روستا در دالاهو افتتاح شده است و برگزای یادواره شهدا و شهدای را در 27حوزه مقاومت داشته ایم.

وی تاکید کرد: همچنین برگزاری جشنواره کودک و نوجوان با مضامین قرآنی از دیگر برنامه های ما در این ایام بوده است.

موسوی در پایان تصریح کرد: بر طبق برنامه های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایی یوم الله 22بهمن راس ساعت 9 با تجمع مردم از مسجد المهدی به سوی میدان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، این مراسم همراه با سخنرانی و قرائت قطعنامه به کار خود پایان خواهد داد.

