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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

موسوی در گفتگو با مهر:

حضور در راهپیمایی 22بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار است

حضور در راهپیمایی 22بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار است

دالاهو ـ خبر گزار ی مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو گفت: حضور در راهپیمایی یوم الله 22بهمن ماه مشت محکمی بر دهان یاوه گویان داخلی و استکبار است.

حجت الاسلام سیدجواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: مراسم  زیادی به مناسبت هفته وحدت و دهه فجر در  شهرستان دالاهو انجام گرفته که افتتاحیه نمایشگاه، به صدا درآمدن زنگ انقلاب در مدرسه راهنمایی "هاجر" در کرند و دبیرستان "حجاب" گهواره از اهم این برنامه هاست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو افزود: 4 افتتاحیه نیز در این ایام داشته ایم و از دیگر برنامه های این ایام انس با قرآن کریم، کوه پیمایی  و غبار روبی گلزار شهدا در گهواره و کرند بوده است.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: به مناسبت ایام الله دهه فجر در این شهرستان چندین واحد مسکونی در سه روستا در دالاهو افتتاح شده است و برگزای یادواره شهدا و شهدای را در 27حوزه مقاومت داشته ایم.

وی تاکید کرد: همچنین برگزاری جشنواره کودک و نوجوان با مضامین قرآنی از دیگر برنامه های ما در این ایام بوده است.

موسوی در پایان تصریح کرد: بر طبق برنامه های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایی یوم الله 22بهمن راس ساعت 9 با تجمع مردم از مسجد المهدی به سوی میدان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، این مراسم همراه با سخنرانی و قرائت قطعنامه به کار خود پایان خواهد داد.
 

کد مطلب 1530344

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