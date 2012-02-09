پنج طرح ورزشی در قم مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف توسعه پیشرفت‌های عمرانی ورزش قم در کنار توسعه همگانی و قهرمانی ورزش و همچنین تلاش برای افزایش سرانه فضاهای ورزشی استان قم، پنج طرح ورزشی ظهر پنج‌شنبه با حضور استاندار قم مورد بهره برداری قرار گرفتند.



این در حالی است که سرانه فضاهای ورزشی در استان قم در حال حاضر کمی با سرانه مورد نظر وزارت ورزش و جوانان که یک متر مربع برای هر ایرانی است، فاصله دارد و در سال های اخیر تلاش های صورت گرفته توسط مسئولان استان قم این بوده است که با حمایت هایی که از اداره کل ورزش و جوانان صورت می گیرد، گام های سریع تری برای توسعه عمرانی ورزش قم برداشته شود.



از سوی دیگر اداره کل ورزش و جوانان استان قم نیز در سال های اخیر همواره در مناسبت های بزرگی همچون دهه مبارک فجر، هفته دولت، هفته تربیت بدنی و ورزش و همچنین گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر، چندین طرح ورزشی را افتتاح کرده است.



در واقع بعد از افتتاح سه طرح ورزشی در گرامیداشت سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر، یک طرح ورزشی در هفته دولت، هفت طرح ورزشی در هفته تربیت بدنی و ورزش، اکنون پنج طرح ورزشی نیز در قم افتتاح شدند تا قم در مسیر توسعه عمرانی ورزش قرار بگیرد.



در میان طرح های ورزشی به بهره برداری رسیده در ایام الله دهه مبارک فجر و گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، دو طرح شاخص تر از سه پروژه دیگر هستند که از محل اعتبارات دولتی ساخته و احداث شده اند.



این دو طرح ورزشی سالن و استخر نرگس قم هستند که در بوستان تفریحی نرگس واقع شده اند و برای احداث آنها که از مصوبات دور نخست سفر هیئت دولت به استان قم به شمار می روند، از محل استانی اعتباری نزدیک به 9 هزار میلیون ریال و از محل اعتبارات وزارت نفت 7500 میلیون ریال صرف شده که در مجموع 16 هزار و 500 میلیون ریال است.



احداث این دو طرح ورزشی از تیرماه سال 1387 استارت خورده است و دارای زیربنای 2100 متر هستند که با توجه به قرار داشتن در محیطی که ویژه بانوان مورد استفاده قرار می گیرد، به صورت اختصاصی به ورزش بانوان تعلق گرفتند.



علاوه بر سالن و استخر نرگس واقع در منطقه یاسمن بلوار صدوق قم، سه طرح ورزشی از طرح هایی که با اعتبارات بخش خصوصی و کمک های اداره کل ورزش و جوانان استان قم مرود بهره برداری قرار گرفتند که این طرح ها سالن های مناطق شهرقائم قم و شیخ آباد قم و زمین چمن مصنوعی بوستان فدک شهر قم محسوب می شوند.

