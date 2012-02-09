  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

خطیبی:

بصیرت یکی از ارکان مهم بیداری اسلامی است

بصیرت یکی از ارکان مهم بیداری اسلامی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: امام جمعه اهل سنت قشم گفت: یکی از ارکان مهم بیداری اسلامی بصیرت مردم مسلمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالرحیم خطیبی عصر پنجشنبه در همایش وحدت و بیداری اسلامی با اشاره به ثمره دادن بیداری اسلامی، اظهار داشت: یکی از عوامل موثر در ایجاد بیداری اسلامی الگوبرداری مردم از انقلاب شکوهمند اسلامی است و هیچ شکی در تاثیرات عمیق انقلاب اسلامی روی بیداری اسلامی وجود ندارد.

وی ادامه داد: بیداری ایجاد شده در کشورهای اسلامی در جنبه های مختلف اندیشه ای و رفتاری خود را نشان داده است و در واقع این بیداری را می توان نشانه بصیرت و روشنگری مردم مسلمان دانست.

امام جمعه اهل سنت قشم افزود: در حال حاضر ما بیداری قلوب مردم را در کشورهای اسلامی مشاهده می کنیم و یکی از ارکان مهم این بیداری بصیرت مردم مسلمان بوده است.

خطیبی با اشاره به حرکات دشمنان برای مقابله با بیداری اسلامی، بیان داشت: هر حرکتی که در راستای ایجاد بغض و کینه میان مسلمانان صورت گیرد برای تضعیف کردن جنبشهای بیداری اسلامی است و مسلمانان باید به حرکات تفرقه افکنانه دشمنان توجه داشته باشند.

وی تاکید کرد: بیداری اسلامی معنایی به جز وحدت و بصیرت مسلمانان ندارد.

کد مطلب 1530349

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها