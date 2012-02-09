اجرای 75 درصد مصوبات گاز در سفر سوم رئیس جمهور به قزوین

فتحعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 75 درصد مصوبات سفر سوم هیئت دولت در بخش گازرسانی به روستاهای قزوین اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: در سفر سوم هیئت دولت به استان قزوین گازرسانی به 50 روستای این استان تصویب شد.

وی از تحقق کامل اجرای مصوبات سفرهای دور اول و دوم هیئت دولت در خصوص گازرسانی به روستاهای استان خبر داد و تصریح کرد: در سفر اول رئیس جمهور گازرسانی به 100 روستا و در سفر دوم به 50 روستا مصوب شده بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین اهتمام صورت گرفته از سوس مسئولان در سال هاس اخیر برای برخورداری مناطق روستایی و محروم از تسهیلات ارزشمند گاز را قابل توجه خواند و یادآورشد: تاکنون 217 روستای استان از گاز تغذیه شده اند.

نجفی با اشاره به گازرسانی به 28 واحد صنعتی استان قزوین به مناسبت گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب، عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی آوج را از دیگر برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر در استان اعلام کرد.

این مسئول تصریح کرد: گازرسانی به مناطق محروم و روستایی بخشی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و خدمات ارائه شده دولت به مردم است که توجه و تلاش جدی مسئولان در خدمتگزاری به ولی نعمتان خود را نشان می دهد.

به گفته نجفی از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات گازرسانی به 52 روستا و 288 واحد تولیدی و صنعتی در استان قزوین انجام شده و به بهره برداری رسیده است.