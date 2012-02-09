استقبال از فیلم های جشنواره بیش از صد درصد بوده است

یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سی امین جشنواره فیلم فجر درباره استقبال از فیلم های این دوره از جشنواره به خبرنگار مهر گفت:خوشبختانه در این دوره از جشنواره استقبال از فیلم ها بسیار خوب بوده است. تا امروز در تمامی سانس های نمایش فیلم های بخش مسابقه بیش از 95 درصد ظرفیت سالن های نمایش پر شده است و در سالن های صحرا، آفریقا و استقلال نیز با وجود اینکه امسال برخی فیلمسازان جوان برای اولین بار است که در جشنواره حضور دارند بیش از100 درصد ظرفیت سالن ها به دیدن فیلم ها نشسته اند.

وی ادامه داد:خوشبختانه استقبال از فیلم های مستند نیز بسیار خوب بوده است. با وجود اینکه انتظار می رفت فیلم های بخش مستند کمتر مورد استقبال مخاطبان جشنواره قرار گیرند اما بیش از 60 درصد از ظرفیت سالن های نمایش دهنده فیلم های این بخش در سینماهای آزادی، فلسطین، فرهنگ و پردیس زندگی پر شده اند.

وی افزود: همچنین فیلم های سه بعدی نیز بیش از 100 در صد ظرفیت و بیش از همه فیلم سینمایی"هوگو" به کارگردانی مارتین اسکورسیزی با 110درصد ظرفیت در سالن ایوان شمس به نمایش در آمده اند. تا کنون بیش از 2200 نفر از این فیلم سینمایی در قالب 5 سانس مختلف دیدن کرده اند. به دلیل این استقبال همکاران ما دیروز را "روزهوگو" نامیده اند.

وی بیان کرد: به دلیل استقبالی که از فیلم"هوگو" شده است و به خاطر درخواست اصحاب رسانه پیش بینی می شود این فیلم سینمایی یک اکران ویژه در برج میلاد داشته باشد که به محض مشخص شدن، زمان نمایش فیلم از طرف روابط عمومی اعلام می شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه این استقبال امسال در تمامی بخش های مردمی و همچنین در سالن همایش های برج میلاد که اختصاص به اصحاب رسانه دارد به چشم می خورد. امسال در سالن برج میلاد استقبال چشم گیری از گمنام ترین فیلم تا معروفترین فیلم شده است که در بیشتر مواقع فیلم ها بیش از ظرفیت سالن نمایش داده می شوند.

مدیر روابط عمومی جشنواره گفت: در میان مخاطبین فیلم ها در برج میلاد حضور پر رنگ مدیران ارشد سیاسی، هنرمندان سینما و اصحاب رسانه، چهره های فرهنگی و مهمانان خارجی به چشم می خورد که برای نمونه می توان به حضور روز گذشته عادل فردوسی پور و مصطفی دنیزلی اشاره کرد.

عشیری ادامه داد: یکی از مهمترین ویژگی های این دوره از جشنواره نظم و انظباطی استکه در جدول نمایش فیلم ها وجود دارد و معتقدم که مهمترین دلیل استقبال از فیلم های این دوره از جشنواره به دلیل همین نظم و ترتیب در نمایش فیلم ها بوده است. در این دوره از جشنواره بیش از 30 رسانه معتبر خارجی در کنار شبکه ها و رسانه های داخلی اقدام به پوشش برنامه های جشنواره فیلم فجر کرده اند که اتفاق خوشایندی است.