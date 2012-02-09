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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

هفته بیست و پنجم لیگ برتر/

فولاد با سه گل از سد صبای قم گذشت/ نفت در جدول صعود کرد!

فولاد با سه گل از سد صبای قم گذشت/ نفت در جدول صعود کرد!

بیست و پنجمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری پرگل فولادخوزستان مقابل صبای قم پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز پنجشنبه تیم‌های فولادخوزستان و صبای قم به مصاف هم رفتند.

این بازی که به میزبانی تیم فولادخوزستان در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد در پایان به برتری 3 بر صفر سرخپوشان خوزستانی انجامید تا شاگردان مجید جلالی با 37 امتیاز جایگاه خود را بر سکوی ششم جدول رده بندی لیگ برتر استحکام بخشند.

برای تیم فولاد خوزستان در این بازی خانگی مهدی مومنی لاریجی (70)، بختیار رحمانی (83) و ساسان انصاری (88) موفق به گلزنی شدند و تیم‌شان را سه امتیازی شیرین رساندند.

از این نتیجه بیشترین سود را تیم نفت تهران برد، چرا که با تفاضل بهتر نسبت به تیم صبای قم با 41 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کرد.

جدول رده بندی:
1- سپاهان اصفهان 49 امتیاز
2- استقلال 47 امتیاز
3- تراکتورسازی تبریز 46 امتیاز
4- نفت تهران 41 امتیاز - تفاضل گل 5+
5- صبای قم 41 امتیاز - تفاضل گل 4+
------------------------------------------------------------
16- شهرداری تبریز 26 امتیاز - تفاضل گل 7-
17- شاهین بوشهر 26 امتیاز - تفاضل گل 7-
18- مس سرچشمه 18 امتیاز

کد مطلب 1530361

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