جشنواره سرودهای انقلابی در کلیبر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری شهرستان کلیبر ظهر پنج شنبه در حاشیه این جشنواره گفت: در این جشنواره بیش از 20گروه سرود شرکت کرده بودند که 3 گروه به عنوان گروه های برتر انتخاب شدند.

لیلا زارعی گفت:هدف از برگزاری این جشنواره زنده نگه داشتن یاد وخاطر دوران انقلاب بود .

اولین جشنواره قصه گویی کودکان انقلاب



اولین جشنواره بزرگ قصه گویی کودکان انقلاب با همکاری کانون پرورش فکری و مدارس آموزش و پرورش شهرستان کلیبر برگزار شد.



زارعی در این باره نیز گفت: در این جشنواره بیش از 72 نفر از دانش آموزان مدارس شهرستان کلیبر با مربیان ادبی خود حضور داشتند.



وی افزود: در این جشنواره دانش آموزان از بین کتابهای انقلابی مرکز ، داستان ها را انتخاب کرده و در این جشنواره یاد و خاطره دوران انقلاب را زنده کردند.



وی اظهار داشت: در این جشنواره گروه های سنی الف ،ب،ج،د،ه شرکت کرده بودند که از هر گروه سنی دو نفر به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

کسب رتبه 33 جهانی وبسنجی مراکز درمانی جهان توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطابق گزارش جدیدترین رتبه بندی موسسه بین المللی وبسنجی در ژانویه 2012 پایگاه وب مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از میان 18000 مرکز درمانی جهان به رتبه 33 جهانی دست یافته است.

بنا برهمین رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در میان پایگاه وب مراکز درمانی قاره آسیا رتبه چهارم و درکشور رتبه اول را کسب نموده است.

شایان ذکر است این رتبه بندی از سال 2007 آغاز شده است ودانشگاه علوم پزشکی تبریز از یک سیر صعودی بسیار مناسب برخوردار بوده در تمامی سالها در سطح کشور رتبه اول را کسب کرده است .