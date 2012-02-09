272 هزار تن کالا از گمرک قزوین به خارج صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی محمدیان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل گمرک استان در شهر صنعتی البرز برگزارشد اظهارداشت: اداره گمرک با اعمال سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی با اجرای صحیح مقررات صادرات و واردات در جهت حمایت از صنایع داخلی و مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود کالاهای ممنوعه و غیرمجاز و غیر استاندارد و همچنین وصول درآمد برای کشور وظیفه خود را به نحو مطلوبی به انجام می رساند.

وی افزود: در حوزه تحول اقتصادی که در مجلس و دولت به تصویب رسیده ایجاد پنجره واحد تجاری و در قانون جدید امور گمرکی با 165 ماده در 13 بخش موضوعاتی از جمله ارتقاء سلامت اداری، اصلاح ساختار گمرک، برنامه گمرک الکترونیک، استفاده از شیوه نوین مدیریتی و ارتقاء سطح تخصصی کارکنان گمرک مورد توجه قرار گرفته است.

محمدیان یادآورشد: قانون جدید دارای ویژگیها و قابلیتهایی از جمله ارتقاء سطح گمرک، انعطاف پذیری، امکان هماهنگ سازی با شیوه خاص مدیریت نوین، توجه به استفاده از فن آوری نوین برای کاهش تشریفات، شفافیت و توجه به حسابرسی بعد از ترخیص طبق ماده 143 دیده شده است.

وی گفت: با پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران موضوع گمرک نوین نیز بر اساس ویژگیهای جدید قانون امور گمرکی مطرح و برنامه جامعی در خصوص آن در حال تدوین است.

این مسئول بیان کرد: گمرک استان قزوین در راستای سیاست الکترونیکی کردن خدمات خود از سیستمهای جدید آسیکودا، اتوماسیون اداری، سلکتیویتی(انتخاب الکترونیک مسیر اظهارنامه و تعیین ارزیاب) ارزش گذاری با استفاده از سیستم وب بنیاد به صورت آنلاین با اداره کل و تعیین ارزش گمرک ایران برخوردار بوده و با ایجاد فیبر نوری که با همکاری مخابرات استان انجام شده آمادگی لازم را برای ارتقاء سیستم ها بر اساس تحول پیش رو دارد.

وی افزود: احداث ساختمان اداری گمرک که در حال حاضر 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد در دو سال آینده تکمیل می شود و تقویت پنجره واحد تجاری که در ماده 12 قانون امور گمرکی مطرح و به عنوان یک الزام برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالای صادراتی و وارداتی، احداث باسکول در درب دوم گمرک، آسفالته کردن محوطه گمرک و سایر موارد در دست اجرا و پیگیری است.



محمدیان تصریح کرد: گمرک استان قزوین با استقرار در شهر صنعتی البرز با انجام رویه های گمرکی از قبیل صادرات قطعی، واردات قطعی، ورود موقت، مرجوعی، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی سوخت، مبدا و مقصد کارنه تیر،قضایی و امانات پستی فعالیت می کند.

صدور 272 هزار تن کالا

معاون گمرک استان قزوین گفت: در۱۰ماهه سال جاری 272 هزار تن کالا به ارزش ۲۴۷ میلیون دلار به مقصد عراق، ترکیه،عسلویه، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هلند صادر شده است.

وی افزود: عمده محصولات صادراتی استان شامل: مواد شوینده، آهن آلات و فولاد، کاشی و سرامیک، مصنوعات مسی، مفتول مسی، کابل، شیشه و آیینه، سایر لوازم و اشیاء برقی، سنگ و کنستانتره مولیبدن سایرمحصولات شیمیایی، کمپرسورگازی است که از نظر ارزش 46 درصد افزایش داشته است.



محمدیان واردات کالا به استان در 10 ماهه سال 90 را ۱۳۴ هزار تن اعلام و بیان کرد: در 10 ماهه سال جاری ۷۴۹ میلیون دلار کالا از گمرک استان ترخیص شده است.

وی اظهارداشت: عمده کالاهای ترخیص شده شامل: کشنده تریلر و قطعات منفصله، کمپرسور، خودروی سواری، اجزاء و قطعات کولر، کامیون، دستگاه تنظیم خودکار هیدرولیکی و پنوماتیکی است که ازکشورهای هلند، آلمان، ژاپن، سنگاپور، ترکیه، چین، ایتالیا، فرانسه، کره وارد گمرک شده است.

به گفته محمدیان کالاهایترخیص شده از نظر وزن 52 درصد و از نظر ارزش 65 درصد افزایش داشته است.

معاون گمرک استان قزوین بیان کرد: این افزایش حجم فعالیت با توجه به تعطیلی برخی از گمرکات تهران، عدم پذیرش ضمانتنامه در گمرکات مرزی شهید رجایی و تهران و تسهیلات ارائه شده در گمرک قزوین صورت گرفته است.

افزایش 152 درصد درآمدهای گمرک

محمدیان افزود: درآمد عمومی گمرک در 10 ماهه سال جاری یک میلیارد و ۵۷۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 152 درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص پرونده های حقوقی و قضائی تشکیل شده در این مدت گفت: تعداد پرونده های حقوقی 246 فقره به ارزش ۷۲ میلیارد و۱۶میلیون ریال وجریمه تعیین شده نیز 612 میلیارد ۶۰ میلیون ریال است.

محمدیان یادآورشد: در 10 ماهه سال جاری ۴۲۸ بسته پستی به ارزش ۲۳۶ میلیون ریال از دایره امانات پستی این گمرک ارزیابی و به خارج از کشور ارسال و همچنین هزار و۸۷ بسته پستی از سایر کشورها به ارزش 245 میلیون ریال وارد و پس از ارزیابی ترخیص شده است.

وی در خصوص ترانزیت سوخت اظهارداشت: چهار هزار تن مواد سوختی از مبدا عراق توسط ۱۹۹ کامیون به مخازن تحت پوشش این گمرک ترانزیت و بعد از بارگیری از مرز میلک به خارج حمل شده است.

محمدیان از وصول بیش از 80 درصد ضمانت نامه های بانکی در 15 بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: در سال گذشته 188 فقره ضمانت نامه های قطعی در این گمرک پذیرفته شده بود که در راستای حمایت از شرکتهای تولیدی در سال جاری با قبول 606 فقره ضمانت نامه این میزان 220 درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: همچنین مبلغ ضمانتنامه در 10 ماه سال 70 معادل 566 میلیارد و 357 میلیون ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشدی معادل 291 درصد برخوردار بوده است.