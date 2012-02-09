نفرات برتر جشنواره شهر برفی کوهرنگ اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، نفرات برتر پنجمین جشنواره شهر برفی کوهرنگ توسط داوران این جشنواره اعلام شد.

رتبه اول این جشنواره به طرح "زال و سیمرغ" از گروه میراث به سرپرستی کمالی اختصاص یافت. لوح تقدیر 5 میلیون

رتبه دوم به طرح "چوپان" از گروه سینا به سرپرستی مریم کارکوب اختصاص یافت و رتبه سوم به طرح "دیبلال" از گروه سپیداران به سرپرستی عباس امانی رسید.

رتبه چهارم به طرح "قانون زندگی" از گروه حیات به سرپرستی محمد علی صابری مقدم اختصاص یافت و رتبه پنجم به طرح "تندیس شهید فهمیده" از گروه بسیج به سرپرستی حجت الله دهقانی اختصاص یافت.

رتبه های اول تا پنجم این جشنواره به ترتیب با لوح تقدیر وپنجاه میلیون ریال، لوح تقدیر وچهل میلیون ریال، لوح تقدیر وسی میلیون ریال، لوح تقدیر و بیست میلیون ریال ولوح تقدیر وده میلیون ریال در اختتامیه این جشنواره تقدیر شدند.