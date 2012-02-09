  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

نفرات برتر جشنواره شهر برفی کوهرنگ اعلام شد

نفرات برتر جشنواره شهر برفی کوهرنگ اعلام شد

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: داوران جشنواره شهر برفی کوهرنگ نفرات برتر این جشنواره را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، نفرات برتر پنجمین جشنواره شهر برفی کوهرنگ  توسط داوران این جشنواره اعلام شد.

رتبه اول این جشنواره به طرح "زال و سیمرغ"  از گروه میراث به سرپرستی کمالی اختصاص یافت. لوح تقدیر 5 میلیون

رتبه دوم به طرح "چوپان" از گروه سینا به  سرپرستی مریم کارکوب اختصاص یافت و رتبه سوم به طرح "دیبلال" از گروه سپیداران به سرپرستی عباس امانی رسید.

رتبه چهارم  به طرح "قانون زندگی" از گروه حیات به سرپرستی محمد علی صابری مقدم اختصاص یافت و رتبه پنجم  به طرح "تندیس شهید فهمیده" از گروه بسیج به سرپرستی حجت الله دهقانی  اختصاص یافت.

رتبه های اول تا پنجم این جشنواره به ترتیب با لوح تقدیر وپنجاه میلیون ریال، لوح تقدیر وچهل میلیون ریال، لوح تقدیر وسی میلیون ریال، لوح تقدیر و بیست میلیون ریال ولوح تقدیر وده میلیون ریال در اختتامیه این جشنواره تقدیر شدند.

کد مطلب 1530369

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها