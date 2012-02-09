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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در قزوین اعلام شد

مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در قزوین اعلام شد

قزوین- خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلغات اسلامی استان قزوین مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در قزوین را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای ضمن با گرامیداشت فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در قزوین را اعلام کرد.
 
بر اساس این اعلام راهپیمایی 22 بهمن در شهر قزوین از ساعت 10 صبح روز شنبه 22 بهمن از میدان آزادی آغاز می شود و شرکت کنندگان با حرکت از خیابانهای پیغمبریه و شهدا در گلزار مطهر شهدا تجمع خواهند کرد.
 
شورای هماهنگی تبلیغات اسلانمی استان قزوین همچنین ضمن تبریک سی و سومین بهار پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تقارن مبارک آن با هفته وحدت و میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) از مردم استان دعوت کرد پر شور و یا صلابت تر از سالهای قبل در این راهپیمایی شرکت کنند و با تجدید بیعت با امام راحل و شهیدان انقلاب ضمن زنده نگهداشتن خاطره آنها، از خواسته های به حق مردم کشورهای اسلامی و سایر مناطق جهان حمایت کرده و با رهبر معظم انقلاب  اسلامی تجدید بیعت کنند.
کد مطلب 1530371

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