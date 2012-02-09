فعالیت 13 بازار عرضه میوه و تره بار در قم / احداث شهرک خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یزدی ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح فروشگاه همشهری 3 با بیان اینکه 2 بازار عرضه ماهی زنده، بیست و هشت کیوسک تنقلاتی، چهل کیوسک عرضه مطبوعات و چهار کیوسک گل و گیاه در قم فعال است، اظهار داشت: ده جایگاه CNG نیز تحت پوشش سازمان میادین و میوه و تره بار است و 16 بازار میوه فروشی نیز با شرکت بخش خصوصی در سطح قم مشغول فعالیت است.



وی بیان داشت: جهت ساماندهی سبزی فروشی‌ها 50 غرفه سبزی فروشی در میوه و تره بار در آینده‌ای نزدیک ایجاد می‌شود.



احداث شهرک خودرو



معاون اجرایی و فنی و ساماندهی سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری قم همچنین احداث کارخانه یخ برای اولین بار در میدان میوه و تره بار و احداث شهرک خودرو را از برنامه‌های آتی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم ذکر کرد.



وی ادامه داد: به دلیل نیاز شهروندان و تمایل کسبه مبنی بر راه اندازی فروشگاه‌های عرضه مایحتاج در سطح شهر، این اقدام در دستور کار شهرداری و سازمان میادین قرار گرفت.



یزدی افزود: در این خصوص شهرداری و سازمان میادین، فروشگاه‌های مایحتاج را در نقاط مختلف مناطق شهرداری پیش بینی کرد و در این رابطه مجوز‌های لازم نیز اخذ شد.



وی افتتاح فروشگاه محصولات دریایی همشهری 3 را از جمله اقدامات در این راستا ذکر کرد و اظهار داشت: این فروشگاه در زمینی به مساحت 430 متر مربع احداث شده است.



معاون سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری قم با اشاره به هزینه راه اندازی این فروشگاه افزود: این فروشگاه با هزینه‌ای بالغ بر یکصد میلیون تومان و در طول مدت 50 روز احداث شد.



یزدی ادامه داد: از آنجا که تعداد محل عرضه آبزیان دریایی در قم محدود بسیار کم و متقاضی در این خصوص زیاد بود لذا شهرداری و سازمان میادین تصمیم به راه اندازی این فروشگاه گرفت و در این خصوص مذاکره و مناقصه برگزار و در ‌‌نهایت شرکت شاه کلای طبرستان برگزیده شد.



آمادگی برای پذیرائی از زائران و مسافران نوروزی در قم



مدیر امور شهری حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری قم نیز در این مراسم ضمن تبریک ایام ﷲ دهه فجر با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز عنوان کرد: در راستای استقبال از بهار جلسات مختلفی با معاونان خدمات شهری مناطق هشتگانه برگزار شده است و شهرداری قم در این زمینه فعالیت‌های خوبی را انجام داده است.



امیر جالینوس گفت: آمادگی لازم جهت ارائه هرچه بهتر خدمات به زائرین و مسافران در ایام عید پیش بینی شده است.



وی رنگ آمیزی جداول در سطح شهر، آذین بندی خیابان‌ها، مبلمان شهری و ساماندهی پارک‌ها برای استقرار مسافرین و زائرین را از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرد.



مدیر امور شهری حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: در راستای رفاه حال زائران، در پارک‌ها سکوهایی جهت اسکان زائران در نظر گرفته شده است.



جالینوس با بیان اینکه از سوی سازمان‌های تابعه معاونت خدمات شهری قم اقداماتی لازم جهت استقبال از بهار صورت گرفته است بیان داشت: جهت تسهیل خرید شهروندان و زائرینی که در ایام نوروز به قم مشرف می‌شوند فروشگاه‌های عرضه مایحتاج در سطح قم پیش بینی شده است.



عرضه فست فود دریایی برای اولین بار در قم



مدیر عامل شرکت فرخی و شاهکلای طبرستان نیز در حاشیه این مراسم از عرضه فست فود دریایی برای اولین بار در قم خبر داد و اضافه کرد: این فروشگاه تحت نظارت سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری قم افتتاح شده و به عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات آبزی و دریایی اقدام می‌کند.



حسین شاهکلایی اظهار داشت: حذف واسطه‌ها، عرضه مستقیم کالا به صورت سالم به مشتری و دسترسی آسان از جمله فواید تاسیس این فروشگاه در قم است.



رهاسازی 80 هزار قطعه بچه ماهی برای ایام نوروز



مدیر عامل شرکت فرخی و شاه کلای طبرستان با بیان اینکه این فروشگاه محصولات خود را با ده درصد تخفیف در اختیار مشتریان قرار خواهد داد عنوان کرد: این فروشگاه اولین فروشگاه تحت نظارت شیلات ایران است که محصولات پرورشی، زنده، دریایی، انواع می‌گو‌ها و محصولات سردآبی و گرمابی و دریایی و اقیانوسی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.



وی با قدردانی از حمایت‌های فکری و مادی شیلات از این شرکت افزود: این فروشگاه در مساحتی نزدیک به 220 متر راه اندازی شده و قرارداد آن تا 3 سال قابل تمدید است.



وی با اشاره به تولیدات شرکت فرخی و شاهکلای طبرستان تصریح کرد: این شرکت سالانه 40 تا 50 تن ماهی گرمابی تولید می‌کند و برای اولین بار ماهی قزل آلا نیز تولید کرده‌ایم و 80 هزار قطعه بچه ماهی رهاسازی شده است تا در ایام منتهی به نوروز به صورت مستقیم وارد بازارعرضه شود.



وی تاکید کرد: عرضه مستقیم و سالم و بهداشتی محصولات آبزی مردم را به مصرف گوشت سفید ترغیب و تشویق می‌کند.



شاهکلایی همچنین از تولید فست فود دریایی برای اولین بار در استان قم با 28 منوی غدایی با ماهی و میگو خبرداد.