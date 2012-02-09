مسیر های راهپیمایی 22 بهمن در اسلامشهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن شهرستان اسلامشهر به شرح ذیل اعلام شده است:



مسیر 1- خیابان احمدیه ، علی بن ابی طالب (ع) ، امام حسن مجتبی(ع) امام محمد باقر(ع) امام رضا(ع) امام موسی کاظم (ع) ، شهرک انبیاء ، ایت الله طالقانی، شهید صیاد شیرازی، بلوار باغ فیض ، شهرک شهید مصطفی خمینی ، خیابان امام سجاد(ع) ، در ضمن شهرک امام حسین (ع) (میان آباد)، شاطره،ده عباس ..



راهپیمایان خیابانهای آیت الله کاشانی ، 20 متری امام خمینی (ره) و شهرک الله اکبر و خیابان شهید رحمانی و شهید مدنی در مسیر به جمعیت ملحق خواهند شد.



محل تجمع : مقابل ناحیه مقاومت سید الشهداء(ع) حرکت در جاده اصلی به سمت مصلی، ساعت حرکت : 10 صبح.



مسیر 2- شهرکهای سعیدیه، محمدیه، مهدیه، مهدیه جنوبی، ضیاآباد، سالور، باغ نرده، شهرک لاله.



محل تجمع: شهرک مهدیه مقابل مسجد حضرت ولی عصر (عج) حرکت در جاده اصلی به سمت مصلی.

دشمنان مهمترین رکن انقلاب یعنی ولایت فقیه را نشانه گرفته اند



فرماندار اسلامشهر با اشاره به اینکه دشمنان مهم ترین رکن انقلاب اسلامی یعنی ولایت فقیه را نشانه گرفته اند، گفت: یوم الله 22 بهمن روز حضور در امتحانی الهی است.

غلام حسین آرام با حضور در حسینیه شهدای گمنام واوان با مردم و بسیجیان شهرک واوان دیدار و گفتگو و با بیان ویژگی های ایران قبل از انقلاب به دستاورد های بزرگ جوانان پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: جوانان ایرانی پس از 33 سال تلاش و حضور در صحنه های مختلف سازندگی ایرانی مقتدر و با صلابت را ساخته اند که در حال حاضر سیزدهمین کشور جهان از نظر اقتصادی هستیم و در علومی مثل هسته ای، نانو، پزشکی، سلولهای بنیادی و ......توانسته ایم رشد خیره کننده ای داشته باشیم.

وی افزود: شهرستان اسلامشهر در چند سال اخیر با پروژه های بزرگی که رد آن انجام گرفته و یا در دست ساخت است قدم های خوبی در رشد و تعالی برداشته است.



آرام با اشاره به کم کاری در امور فرهنگی اعلام کرد: وظیفه مسئولین است که با حمایت مردم در امور فرهنگی با جدیت و تلاش مضاعف حرکت کنند تا دشمنان اسلام نتوانند از این جبهه به ایران و اسلام ضربه بزنند.



این مسئول با اشاره به پروژه های مسکن مهر، جاده احمد آباد مستوفی، تصفیه خانه اسلامشهر و کمربندی به کارهای زیر بنایی در شهرستان بیان کرد: این کارها با همت مسئولین و حمایت مردم انجام گرفته و امید می رود در سال آینده مترو اسلامشهر نیز عملیاتی می شود.



وی با مهم شمردن حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس اسلامی ادامه داد: مردم همانند گذشته با حضور در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن و پس از آن با شرکت در انتخابات بار دیگر سرنوشت خود را به بهترین نحوی رقم می زنند.