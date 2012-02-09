کنفرانس وحدت اسلامی در دانشگاه ادیان/ افتتاح کتابخانه تخصصی پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین کنفرانس جهانی وحدت اسلامی با موضوع "ارزیابی عملکرد بیست ساله مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نشست "بیداری اسلامی" و "پشتیبانی از بیداری اسلامی به منظور تحقق چشم اندازها" با حضور حجت الاسلام ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب و جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد.



در این کنفرانس 271 متفکر و اندیشمند از اعضای عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از 50 کشور جهان از جمله کویت، آمریکا، عربستان، آذربایجان، سنگال، انگلستان، ترکیه، عراق، اندونزی، اردن، گامبیا، قطر، سوئد، الجزایر، سودان، افغانستان، مصر، لبنان، هندوستان، دانمارک، چین، فرانسه، روسیه، یمن و... حضور دارند



پذیرش دانشجوی دکترا در 9 رشته



رئیس دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: قصد داریم در آینده ای نزدیک در 9 رشته ای که دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می پذیریم، در مقطع دکتری نیز دانشجو داشته باشیم.



دکتر مهدی فرمانیان در بازدید دانشجویان دانشگاه زاهدان از دانشگاه ادیان بیان داشت: دانشگاه ادیان و مذاهب بر اساس احساس نیاز ادیان و فرق مختلف برای شناسایی یکدیگر و در نتیجه کاهش تعارضات ناشی از سوء برداشت های ادیان و فرق از یکدیگر به وجود آمده است.



وی با تأکید بر وحدت میان مسلمانان تصریح کرد: ایجاد وحدت میان مسلمانان و پرهیز از تفرقه باعث پیشرفت مسلمانان می شود.



پژوهشکده ادیان و مذاهب تأسیس می شود



شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سرانجام با تأسیس پژوهشکده ادیان و مذاهب در دانشگاه ادیان و مذاهب موافقت کرد.



شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با «تأسیس پژوهشکده مطالعات ادیان و مذاهب در دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب با گروه‌های پژوهشی مذاهب اسلامی ، شیعه‌شناسی، ادیان موافقت اصولی دو ساله به عمل آورد.



انتخاب کتاب‌های تشبیه و تنزیه و تاریخ فلسفه مسیحی



کتاب‌های تشبیه و تنزیه در مکتب دانته و مکتب ابن‌عربی نوشته دکتر محمدجواد شمس و کتاب تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا نوشته اتین ژیلسون ترجمه دکتر رضا گندمی در بیست و نهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کتب شایسته تقدیر شناخته شد و روز چهارشنبه، 19 بهمن ماه از پدیدآورندگان طی مراسمی در تالار وحدت تجلیل به عمل آمد.



دبیر اول سفارت ژاپن در تهران از دانشگاه ادیان و مذاهب بازدید کرد



دبیر اول و رئیس مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن در تهران از دانشگاه ادیان و مذاهب بازدید کرد.



کوئیچی ناکائو، دبیر اول و رئیس مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن در تهران ضمن بازدید از دانشگاه ادیان و مذاهب با برخی از اساتید دانشگاه به گفتگو پرداخت.



وی با ابراز خرسندی از این دیدار، برگزاری نشستی علمی با حضور پروفسور سانو، از اساتید دانشگاه در ژاپن و اساتید دانشگاه ادیان و مذاهب را یکی از موارد همکاری برشمرد و اظهار داشت: ما درخواست داریم تا در اسفند ماه نشستی علمی با حضور استاد سانو و اساتید دانشگاه ادیان و مذاهب با موضوع ادیان شرقی برگزار شود.



دانشگاه آزاد اسلامی حضور حماسی در راهپیمایی 22 بهمن ماه خواهد داشت



کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: باز دوباره بهمن و ماه پیروزی حق بر باطل ، دوباره فریاد آزادی و آزادیخواهی ، دوباره سرود سبز علوی از قلب عاشقان ولایت ، رهروان خمینی و فدائیان خامنه ای به گوش می رسد.



این بیانیه می افزاید: در آستانه سی و سومین سالگرد آن حماسه جاوید دوباره فریاد آزادی مبارزه با ابر قدرتها را سر می دهیم و با ولی امر مسلمین، حضرت امام خامنه‌ای عهد می‌بندیم که تا پای جان در راه اجرای فرامین معظم له بوده و راه خمینی کبیر را پیموده و یاد و خاطره حماسه سازان انقلاب اسلامی شهیدان سر افراز ، جانبازان عزیز و خانواده های معظم شان را گرامی می داریم.



در پایان بیانیه با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا و تکریم تلاش های ماندگار ملت ایران در بهمن 57 آمده است: ما استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی همگام با ملت غیور ایران در روز 22 بهمن در راهپیمایی با شکوه شرکت نموده و انزجار خود را از ابر قدرتها بویژه آمریکا ، اسرائیل و منافقین کور دل داخلی اعلام می کنیم.



آموزشکده فنی وحرفه ای سما دانشجو می پذیرد



مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: آموزشکده فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در رشته‌های گرافیک، کامپیوتر، حسابداری، صنایع شیمیایی، نقشه کشی معماری در مقطع کاردانی پیوسته بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد.



محمد صادق احمدی با اعلام این خبر افزود: دارندگان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کار دانش می‌توانند تا پایان بهمن‌ماه جهت ثبت‌نام همه روزه از ساعت 8 الی 15 به میدان پلیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد قم تا مراجعه نمایند .



کتابخانه تخصصی مرکز توسعه آموزش پزشکی واحد قم افتتاح شد



معاون دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در حاشیه مراسم افتتاحیه کتابخانه تخصصی مرکز توسعه آموزش پزشکی اظهار داشت: تلاش کردیم تا با تفکیک و جدایی و استقلال کتابخانه پزشکی و ایجاد کتابخانه تخصصی مرکز توسعه آموزش پزشکی و پزشکی مبتنی بر شواهد گامی را در جهت داشتن دانشکده پزشکی پویا که نشانه خیر و برکت برای جامعه اسلامی باشد داشته باشیم.



دکتر حسن قاسم زاده ادامه داد : این حرکت در چارچوب استاندارد سازی تمام سخت افزار ها و نرم افزار های لازمی است که مورد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.



وی گفت: عضویت در سایت‌های تخصصی، اشتراک ژورنالهای معتبر بین المللی و تکمیل بانک نرم افزاری تخصصی از مواردی است که در این حوزه بخشی انجام شده و بخشی دیگر در حال انجام است.



تشکیل اولین انجمن علمی دانشگاه پیام نور کهک



انجمن علمی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد کهک با حضور و مشارکت حداکثری دانشجویان رشته مذکور وبا همراهی استادان این رشته پس از برگزاری انتخابات تشکیل و رسما فعالیت خود را در زمینه های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی آغاز کرد.



درخشش دانشجویان و کارمندان دانشگاه پیام نور در مسابقات ورزشی



دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم در مسابقات ورزشی حوزه و دانشگاه که به مناسبت سی و سومین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار شده شرکت و عناوین قابل توجهی را کسب کردند.



براساس این گزارش، علی ذاکری، در رشته آمادگی جسمانی به مقام نخست و کسب مدال طلا نائل آمد و بهنام بها آبادی در رشته دارت و احمد مدنی در رشته شنا به مقام دوم و کسب مدال نقره، دست یافتند و در پایان نیز حسین خوش نویس موفق به کسب مقام سوم و برنز مسابقات در رشته روی میز تنیس شد.

