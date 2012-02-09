  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

امیر عابدینی مطرح کرد:

آخرین وضعیت فروش داماش گیلان به هدایتی/ استیل شهر باران در راه است

آخرین وضعیت فروش داماش گیلان به هدایتی/ استیل شهر باران در راه است

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان شرط هدایتی برای خرید سهام این باشگاه را حضور وی به عنوان مدیرعامل در باشگاه داماش عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی در حاشیه برگزاری دیدار تیم‌های راه آهن شهرری و داماش گیلان در مورد خبر واگذاری سهام این باشگاه اظهار داشت: در چند روز آینده خبرش را اعلام می‌کنم ولی این اتفاق در شرف انجام است.

وی ادامه داد: یکی از شرط‌های هدایتی برای خرید سهام باشگاه داماش این است که من مدیریت باشگاه را برعهده بگیرم.

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان همچنین در مورد اسم این تیم پس از واگذاری سهامش اظهار داشت: چند اسم مدنظر داریم و شاید با نام استیل شهر باران در مسابقات شرکت کنیم.

بیست و پنجمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز پنجشنبه با پیروزی داماش گیلان در خانه راه آهن شهرری پیگیری شد.

کد مطلب 1530387

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها