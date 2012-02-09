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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

برنامه های هفتمین و هشتمین روز جشنواره فیلم فجر شیراز اعلام شد

برنامه های هفتمین و هشتمین روز جشنواره فیلم فجر شیراز اعلام شد

شیراز - خبرگزاری مهر: اعلام برنامه های هفتمین و هشتمین روز جشنواره فیلم فجر در شیراز و... از جمله اخبار کوتاه جشنواره فیلم فجر شیراز اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هفتمین فیلم فجر شیراز به شرح ذیل است:

سینما ایران

سانس اول 16 و 30دقیقه فیلم خیزش سیاره میمونها محصول سینمای آمریکا

سانس دوم ساعت 18 و 30دقیقه فیلم در انتظار معجزه به کارگردانی رسول صدر عاملی

سانس سوم ساعت 20 و 30دقیقه فیلم یک عاشقانه ساده به کارگردانی سامان مقدم

سینما سعدی

سانس اول 16 و 30دقیقه فیلم نگهبان محصول سینمای ایرلند

سانس دوم ساعت 18 و 30دقیقه فیلم بی خداحافظی به کارگردانی احمد امینی

سانس سوم 18 و 30دقیقه فیلم تلفن همراه رییس جمهور به کارگردانی علی عطشانی

مجموعه فرهنگی و هنری حافظ

سانس اول ساعت 18 و 30دقیقه فیلم راه بهشت به کارگردانی مهدی صباغ زاده

سانس دوم ساعت 20 و 30دقیقه من و زیبا به کارگردانی فریدون حسن پور

برنامه های هشتمین روز (شنبه)جشنواره فیلم فجر به شرح ذیل است:

سینما ایران

سانس اول فیلم محکومیت محصولی از سینمای آمریکا

سانس دوم18 و 30دقیقه فیلم تلفن همراه رییس جمهور به کارگردانی علی عطشانی

سانس سوم ساعت 20 و 30دقیقه فیلم راه بهشت به کارگردانی مهدی صباغ زاده

سینما سعدی

سانس اول 16 و 30دقیقه فیلم خیزش سیاره میمون ها محصول سینمای آمریکا

سانس دوم18 و 30دقیقه فیلم راه بهشت به کارگردانی مهدی صباغ زاده

سانس سوم ساعت 20 و 30دقیقه فیلم یک عاشقانه ساده به کارگردانی مهدی صباغ زاده

مجموعه فرهنگی و هنری حافظ

سانس اول 18 و 30دقیقه فیلم یک عاشقانه ساده به کارگردانی سامان مقدم

سانس دوم ساعت 20 و 30دقیقه فیلم نگهبان محصولی از سینمای ایرلند

مهدی صباغ زاده

درخت زندگی امشب در تالار حافظ به روی پرده می رود

درخت زندگیمحصول، 2011 آمریکا، رنگی مدت: 107دقیقه

خلاصه داستان:درخت زندگی داستان خانواده ی اوبرین و ۳ فرزندشان را در دهه ی ۵۰ میلادی را روایت می کند. آقای اوبرین مردی افسرده و خسته از روزگار است که فشار زندگی و ناملایمات اجتماعی باعث شده تا او راه و روش خشن و بد بودن را به فرزندانش آموزش دهد. آقای اوبرین به فرزندانش یاد می دهد تا به هیچ کس اعتماد نکنند ، هیچ خوبی را بی دلیل نپذیرند و در یک کلام احساسات خوب را در خودشان به حداقل برسانند. اما خانم اوبرین دقیقا برعکس همسرش رفتار می کند. او به عشق و خوبی اعتقاد دارد و...

نمایش ظهور سیاره میمون ها

ظهور سیاره میمون ها در شیراز نمایش داده می شود.

خلاصه داستان:در جریان آزمایشهایی برای یافتن دارویی برای درمان بیماری آلزایمر یک جهش ژنتیکی در یکی از شامپانزه ها باعث می شود تا هوشی بیشتر بهره مند شود و سایر میمونها با تزریق همان دارو به سمت آزادی ببرد این امر باعث می شود تااتفاقات بسیاری میان میمونها و آدمیان شود.

بهترین فیلم از نگاه مخاطبان

آمار بهترین فیلم از نگاه مخاطبان تا پایان روز چهارم جشنواره، بدین شرح است:

ضد گلوله (سه اکران)

ملکه( یک اکران)

یکی می خواد باهات حرف بزنه ( سه اکران)

پل چوبی ( دو اکران)

خوابم می آید ( دو اکران)

شور شیرین ( سه اکران)

کد مطلب 1530388

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