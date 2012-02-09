برنامه های هفتمین و هشتمین روز جشنواره فیلم فجر شیراز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هفتمین فیلم فجر شیراز به شرح ذیل است:

سینما ایران

سانس اول 16 و 30دقیقه فیلم خیزش سیاره میمونها محصول سینمای آمریکا

سانس دوم ساعت 18 و 30دقیقه فیلم در انتظار معجزه به کارگردانی رسول صدر عاملی

سانس سوم ساعت 20 و 30دقیقه فیلم یک عاشقانه ساده به کارگردانی سامان مقدم

سینما سعدی

سانس اول 16 و 30دقیقه فیلم نگهبان محصول سینمای ایرلند

سانس دوم ساعت 18 و 30دقیقه فیلم بی خداحافظی به کارگردانی احمد امینی

سانس سوم 18 و 30دقیقه فیلم تلفن همراه رییس جمهور به کارگردانی علی عطشانی

مجموعه فرهنگی و هنری حافظ

سانس اول ساعت 18 و 30دقیقه فیلم راه بهشت به کارگردانی مهدی صباغ زاده

سانس دوم ساعت 20 و 30دقیقه من و زیبا به کارگردانی فریدون حسن پور

برنامه های هشتمین روز (شنبه)جشنواره فیلم فجر به شرح ذیل است:

سینما ایران

سانس اول فیلم محکومیت محصولی از سینمای آمریکا

سانس دوم18 و 30دقیقه فیلم تلفن همراه رییس جمهور به کارگردانی علی عطشانی

سانس سوم ساعت 20 و 30دقیقه فیلم راه بهشت به کارگردانی مهدی صباغ زاده

سینما سعدی

سانس اول 16 و 30دقیقه فیلم خیزش سیاره میمون ها محصول سینمای آمریکا

سانس دوم18 و 30دقیقه فیلم راه بهشت به کارگردانی مهدی صباغ زاده

سانس سوم ساعت 20 و 30دقیقه فیلم یک عاشقانه ساده به کارگردانی مهدی صباغ زاده

مجموعه فرهنگی و هنری حافظ

سانس اول 18 و 30دقیقه فیلم یک عاشقانه ساده به کارگردانی سامان مقدم

سانس دوم ساعت 20 و 30دقیقه فیلم نگهبان محصولی از سینمای ایرلند

مهدی صباغ زاده

درخت زندگی امشب در تالار حافظ به روی پرده می رود

درخت زندگیمحصول، 2011 آمریکا، رنگی مدت: 107دقیقه

خلاصه داستان:درخت زندگی داستان خانواده ی اوبرین و ۳ فرزندشان را در دهه ی ۵۰ میلادی را روایت می کند. آقای اوبرین مردی افسرده و خسته از روزگار است که فشار زندگی و ناملایمات اجتماعی باعث شده تا او راه و روش خشن و بد بودن را به فرزندانش آموزش دهد. آقای اوبرین به فرزندانش یاد می دهد تا به هیچ کس اعتماد نکنند ، هیچ خوبی را بی دلیل نپذیرند و در یک کلام احساسات خوب را در خودشان به حداقل برسانند. اما خانم اوبرین دقیقا برعکس همسرش رفتار می کند. او به عشق و خوبی اعتقاد دارد و...

نمایش ظهور سیاره میمون ها

ظهور سیاره میمون ها در شیراز نمایش داده می شود.

خلاصه داستان:در جریان آزمایشهایی برای یافتن دارویی برای درمان بیماری آلزایمر یک جهش ژنتیکی در یکی از شامپانزه ها باعث می شود تا هوشی بیشتر بهره مند شود و سایر میمونها با تزریق همان دارو به سمت آزادی ببرد این امر باعث می شود تااتفاقات بسیاری میان میمونها و آدمیان شود.

بهترین فیلم از نگاه مخاطبان

آمار بهترین فیلم از نگاه مخاطبان تا پایان روز چهارم جشنواره، بدین شرح است:

ضد گلوله (سه اکران)

ملکه( یک اکران)

یکی می خواد باهات حرف بزنه ( سه اکران)

پل چوبی ( دو اکران)

خوابم می آید ( دو اکران)

شور شیرین ( سه اکران)