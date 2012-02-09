فیلم سینمایی " بوسیدن روی ماه" در کرج به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه و در چهارمین روز از جشنواره فیلم فجر در استان البرز، " بوسیدن روی ماه" به کارگردانی همایون اسعدیان در سینما ساویز کرج اکران شد.



داستان این فیلم زندگی روزمره آدم های اطراف ما را نشان می دهد کسانی که در طول تمام این سالها در کنار ما زیسته اند و ایثار کرده اند، اما تیتر هیچ رسانه ای نمی شوند و هیچ خبرنگاری کنجکاو نیست که از دنیای کوچک انسان های بزرگ مثل احترام سادات خبری بگیرد.



فیلم سینمایی " بوسیدن روی ماه" جدیدترین ساخته همایون اسعدیان به تهیه‌ کنندگی منوچهر محمدی است.



در این فیلم شیرین یزدان‌ بخش، رابعه مدنی، مسعود رایگان، صابر ابر، سعید پور صمیمی، شیدا خلیق، شاهرخ فروتنیان، شبنم مقدمی، امیرحسین رستمی، نازنین خزاعی، لیلی فرهاد پور و … به ایفای نقش می‌ پردازند.



دوستداران هنر فیلم می توانند این فیلم را در آخرین سانس اکران آن در ساعت 20 امشب در سینما ساویز کرج به تماشا بنشینند.