اتوبان کرج پاسخگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد پیش از ظهر امروز به همراه استاندار البرز، رئیس شورای شهر، شهردار کرج و سایر مسئولان استان تقاطع غیر همسطح انبار نفت را افتتاح کردند.

نیکزاد در گفتگو با خبرنگاران در خصوص روند اجرای این پروژه سریع شهری اظهار داشت: پل بصیرت در تکمیل حلقه پل شهید همت از اتوبان کرج عبور می کند و به حلقه جنوبی وصل می شود.

وی در خصوص زمان اتمام این پروژه نیز اظهار داشت: پل بصیرت 120 روز زودتر از زمان پیش بینی شده و با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال به همت شهرداری کرج مورد بهره برداری قرار گرفته است.

نیکزاد در ادامه ضمن مقایسه وضعیت ترافیک اتوبان کلانشهر کرج با سایر نقاط عنوان کرد: در اتوبان قم 70 هزار وسیله نقلیه عبوری وجود دارد و این رقم در اتوبان کرج به 120 هزار خودرو می رسد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این پل نقش شگرفی در کاهش ترافیک پل فردیس و اتوبان کرج خواهد داشت.

از حاشیه های قابل توجه در مراسم افتتاح این پل فقدان قیچی برای بریدن روبان افتتاحیه بود که بعد از انتظار چند دقیقه ای، مسئولان به صورت دسته جمعی این پل را افتتاح کردند.

نصب بنری با عنوان هدیه شهرداری کرج به شهروندان البرزنشین در محل افتتاحیه توجه همگان را به خود جلب کرد!

این در حالیست که ادبیات شهردار کرج همیشه با عنوان ارائه خدمت و نه هدیه به شهروندان بوده است.

این پل که عدد روزشمار آن 126 روز تا زمان بهره برداری را نشان می داد روزهاست اهالی ساختمان شیشه ای را به سه راه انبار نفت می برد تا اماده مراسم افتتاحیه شوند و می توان گفت زحمات زیادی را نیز برای بهره برداری این پل و تشریفات مراسم افتتاحیه متحمل شده بودند.