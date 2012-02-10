آهنگ پرشتاب پیشرفت با انقلاب درکرج نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، کرج سالها دور به باغشهری زیبا و خوش آب و هوا معروف بود که با گسترش شهرنشینی در سالهای بعد از انقلاب رفته رفته باغ های آن جای خود را به ساختمان های عریض و طویل داد.

رشد شهرنشینی در کرج همگام با توسعه امکانات شهری بود و به سرعت این منطقه جای خود را در میان کلانشهرهای کشور پیدا کرد.

در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آهنگ رشد و توسعه کرج نیز پرشتاب بوده و علاوه بر منطقه مرکزی شهرستان به مرور بخش ها و روستاهای کرج نیز گام های توسعه را یکی پس از دیگری طی کرده اند.

آبرسانی به روستاها و بهره مندی از برق دو اقدام مهمی بود که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این منطقه رخ داد و موجب توسعه و رونق بیش از پیش روستاهای این منطقه شد.

روستاهای کرج با تولید محصولات دامی و کشاورزی و تامین مایحتاج مورد نیاز کرج و بخشی از پایتخت نقش بسیار مهمی در تامین نیازها داشته اند و از این رو توجه به آنها و توسعه امکانات با هدف جلوگیری از مهاجرت به شهرها کمک شایانی در این راستا کرده است.

توسعه حمل و نقل عمومی در اکثر نقاط شهرستان، بهره گیری از سیستم فاضلاب شهری و روستایی، راه اندازی چندین شبکه تصفیه خانه آب و فاضلاب، رشد سرانه های رفاهی و خدماتی، ساخت بیمارستان و درمانگاهای مجهز، توسعه فضای سبز، ایجاد کتابخانه ها، فرهنگسراها و مراکز فرهنگی و هنری و ... همگی از جمله خدمات انجام شده برای آبادانی کرج در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

در حوزه ورزش نیز با ایجاد سالنهای ورزشی، زمین فوتبال، استخر و ... تلاش شد با استعداد یابی از نوجوانان و جوانان زمینه شناسایی و بروز استعدادها فراهم شود و افتخار آفرینی ورزشکاران کرجی در سالهای اخیر نتیجه این خدمات بوده است.

در حوزه فرهنگ و هنر اقدامات ماندگاری انجام شده و با راه اندازی سینما، فرهنگسرا و موسسات آموزشی و فرهنگی و هنری سال به سال بر میزان اقبال فرهنگ و هنر کرج و امکانات این بخش افزوده شد.

در بخش بهداشت و درمان اما با توسعه امکانات و بهره مندی حداکثری از امکانات موجود و پزشکان حاذق ساکن در کرج رفته رفته مراکز پزشکی تخصصی در کرج ایجاد شده و علاوه بر تامین بخش عمده ای از نیازهای درمانی شهر از سایر نقاط همجوار نیز برای درمان به آن مراجعه کردند.

راه اندازی نانوایی های صنعتی، مجتمع های تجاری و فروشگاههای زنجیره ای در سراسر شهرستان با بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی از دیگر اقدامات صورت گرفته در سی سال اخیر است.

همچنین ساماندهی مناطق همجوار بخش مرکزی کرج و رسیدگی به امور شهرهای اقماری با جمعیت بسیار زیاد از طریق تاسیس شهرداریها و شکل گیری شوراهای شهر همگی موجب شد روند توسعه شهری در شهرستان کرج با شتاب مضاعف رو به جلو حرکت کند.

تاسیس بیش از 5 شهر در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، راه اندازی بخشداریها، دهیاریها و در دهه های اخیر راه اندازی شوراهای شهر و روستا هم موجب شد شهرستان کرج گام به گام مسیر ترقی و پیشرفت را طی نماید.

با مهاجرت شمار زیادی از اقوام سایر شهرها و فراهم آمدن نیروی کار در این شهرستان رفته رفته واحدهای صنعتی و کارخانه های زیادی در نقاط مختلف شهرستان کرج تاسیس شده و در حوزه های گوناگون تولیدی و خدماتی مشغول فعالیت شدند و از این رو صنعت این شهرستان از همان سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی با آهنگی پرشتاب آغاز به حرکت کرد و هم اکنون با گذشت سه دهه از تاسیس این واحدها کرج آمادگی تبدیل شدن به یکی از قطبهای صنعت کشور را دارد.

در حوزه آموزش عالی نیز دو دانشگاه بزرگ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت معلم پس از انقلاب فرهنگی با رویکردی نوین و انقلابی در عرصه دانشگاهی و تولید علم وارد عمل شدند و تربیت هزاران دانشجو در کرج را در کارنامه کاری خود دارند.

راه اندازی یکی از بزرگترین واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی، دانشگاه هنر، پیام نور و رشد و توسعه واحدهای علم و فناوری در کرج از دیگر دستاوردهای انقلاب برای این شهر بوده است.

استقرار مراکز ملی تحقیقاتی مهم کشور همچون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشکده زمین شناسی، پزشکی هسته ای، پژوهشکده انرژی و مواد و .... همگی در این سالها کرج را به یکی از قطبهای علمی تحقیقاتی کشور تبدیل کرده و محققان و پژوهشگران بسیاری را در بستر خود تربیت و تحویل جامعه علمی کشور کرده است.

گازرسانی به شهرها با رشد 98 درصدی در این استان نیز از دیگر پیشرفتهای سال های اخیر بوده است که در نتیجه خدمتگزاری مسئولان و رهاوردهای انقلاب اسلامی برای شهرستان کرج امروز آبادانی و رشد و توسعه را در این شهرستان شتاب بخشیده است.

شهرستان کرج با بیش از دو میلیون نفر جمعیت در نتیجه همین رشد روزافزون و توسعه پرشتاب توانست در سال 89 به عنوان مرکز استان البرز به نقشه جغرافیای کشور راه پیدا کند.

از این پس نیز باید امیدوار بود تا با استان شدن شهرستان کرج روند پرشتاب توسعه، عمران و آبادانی در این استان با شتابی مضاعف به پیش رود و مردمان نجیب این شهرستان طعم شیرین خدمتگزاری را بچشند و به روزهای پرفروغ و فرداهای روشن چشم بدوزند.

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گزارش از اعظم کریمی