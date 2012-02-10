نمایشگاه صنایع دستی در کوهرنگ گشایش یافت

نمایشگاه صنایع دستی با حضور منوچهر جهانیان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، علی اصغر عنابستانی استاندار چهار محال و بختیاری، مژگان ریاحی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری و ... گشایش یافت.

این نمایشگاه دارای 20 غرفه است وصنایع دستی این استان در این غرفه ها به نمایش گذاشته شده است.

گلیم، فرش، قفل، خاتم، نمد و ...صنایع دستی چهار محال و بختیاری هستند که در غرفه های این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

در قسمتی از این نمایشگاه نیز به معرفی آشهای محلی این استان پرداخته شده است.