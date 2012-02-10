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۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۵

نمایشگاه صنایع دستی در کوهرنگ گشایش یافت

نمایشگاه صنایع دستی در کوهرنگ گشایش یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه صنایع دستی در روستای شیخ علیخان کوهرنگ گشایش یافت.

نمایشگاه صنایع دستی  با حضور منوچهر جهانیان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، علی اصغر عنابستانی  استاندار چهار محال و بختیاری، مژگان ریاحی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری و ... گشایش یافت.

این نمایشگاه دارای 20 غرفه است وصنایع دستی این استان در این غرفه ها به نمایش گذاشته شده است.

گلیم، فرش، قفل، خاتم، نمد و ...صنایع دستی چهار محال و بختیاری هستند که در غرفه های این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

در قسمتی از این نمایشگاه نیز به معرفی آشهای محلی این استان پرداخته شده است.

کد مطلب 1530421

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