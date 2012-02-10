۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

ایگدری در گفتگو با مهر:

مسابقات هفته قهرمانی اسبدوانی پاییزه گنبد در سه روز انجام می شود

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس گفت: مسابقات قهرمانی کورس پاییزه اسبدوانی گنبد کاووس در سه روز متوالی انجام می شود.

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات قرار بود روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه برگزار شود که به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

رئیس مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس اظهار داشت: در صورت مساعد بودن هوا مسابقات قهرمانی کورس پاییزه هفته آینده برگزار می شود.

وی عنوان کرد: برای روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه به ترتیب  46، 49 و 49 راسب اسب ورزشی ثبت نام شده بودند.

ایگدری گفت: همچنین بیش از 200 میلیون ریال جایزه برای روز پنجشنبه، 230 میلیون ریال برای روز جمعه و 270 میلیون ریال برای روز شنبه در نظر گرفته شده است.

رئیس مجموعه اسبدوانی گنبدکاووس گفت: در صورت نامساعد بودن هوا در هفته آینده، مسابقات هفته قهرمانب لغو می شود و سری جدید مسابقات از بهار سال آینده آغاز می شود. 

