مسابقات هفته قهرمانی اسبدوانی پاییزه گنبد در سه روز انجام می شود

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات قرار بود روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه برگزار شود که به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

رئیس مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس اظهار داشت: در صورت مساعد بودن هوا مسابقات قهرمانی کورس پاییزه هفته آینده برگزار می شود.

وی عنوان کرد: برای روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه به ترتیب 46، 49 و 49 راسب اسب ورزشی ثبت نام شده بودند.

ایگدری گفت: همچنین بیش از 200 میلیون ریال جایزه برای روز پنجشنبه، 230 میلیون ریال برای روز جمعه و 270 میلیون ریال برای روز شنبه در نظر گرفته شده است.

رئیس مجموعه اسبدوانی گنبدکاووس گفت: در صورت نامساعد بودن هوا در هفته آینده، مسابقات هفته قهرمانب لغو می شود و سری جدید مسابقات از بهار سال آینده آغاز می شود.