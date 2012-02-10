پیروی از ولایت فقیه مهمترین شاخص اسلام ناب محمدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری پنجشنبه شب در جمع نمازگزاران مسجد امام علی(ع) شهر اندیشه شهرستان شهریار اظهار داشت: هم اکنون در آستانه سی و چهارمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم و این درحالیست که دشمنان طی 33 سال گذشته سعی بر براندازی این نظام و انقلاب داشته اند.

وی افزود: دشمن تاکنون موفق نشده که توطئه های خود را در کشور ایران عملی کند که در نهایت تصمیم به اجرای جنگ نرم و مورد هدف قرار دادن جوانان گرفته است.

جوانان و نوجوانان ایرانی با هوشیاری نباید جذب تبلیغات منفی دشمنان شوند



این مسئول عنوان کرد: در این زمینه باید جوانان و نوجوانان این مرز و بوم هوشیار و با بصیرت باشند و به هیچ وجه جذب تبلیغات منفی آنها نشوند.

جوهری ادامه داد: هم اکنون در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شاهد شکوفایی و خودباوری جوانان برومند و دانشمندان ایرانی در بخشهای مختلف در سطوح بین المللی و جهانی هستیم.

مسئولان به تکریم ارباب رجوع اهتمام ویژه ای داشته باشند



فرماندار شهرستان شهریار در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران یادآور شد: مسئولان در شهرستان باید تکریم ارباب رجوع، شناسایی و رسیدگی به مشکلات شهروندان را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی اعلام کرد: در این زمینه تمامی دستگاه ها باید زمینه های رضایت و امنیت و آسایش شهروندان را فراهم و اعتماد آنها را جلب کنند.