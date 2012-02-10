به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن ذاکری غروب پنجشنبه در همایش نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی که در موسسه طلوع مهر برگزار شد، تأکید کرد: از وظایف شرعی و ملی ما این است که علاوه بر حضور خودمان در انتخابات، اقوام و دوستان و مردم را هم برای حضور در انتخابات مجلس تشویق کنیم.
وی ادامه داد: یک رأی در انتخابات در سرنوشت کشور و امنیت ملی ما موثر است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی هر قدر حضور مردم در انتخابات باشکوهتر باشد دشمنان ناامیدتر می شوند.
ذاکری عنوان کرد: خط غرب و استکبار این است که مردم را از نظام جدا کنند زیرا وقتی مشارکت مردم زیاد شد اعتماد مردم به نظام را نشان میدهد و امنیت ملی کشور را بالا می برد.
حضور در انتخابات؛ رسالت شرعی و ملی
عضو شورای مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری اضافه کرد: حضور در انتخابات رسالت شرعی و ملی و حق مردم و تکلیف آنان محسوب میشود و مجمع پیروان امام و رهبری نیز متشکل از تشکلهای 14 گانه است که در قم فعالیت دارد و از مردم میخواهد در انتخابات حضور داشته باشند.
ذاکری با بیان اینکه امروز قم به کارگاه سازندگی تبدیل شده، اظهار داشت: باید نمایندگانی را انتخاب کنیم که در پیگیری امور استان و به خصوص در جذب بودجههای اختصاص یافته فعال باشند.
وی با بیان اینکه بحث آبادانی قم برای ما بسیار مهم است، تأکید کرد: باید نماینده فعالی انتخاب کنیم که برای استان دلسوز باشد و مسائل را پیگیری کند.
قم - خبرگزاری مهر: قائم مقام حزب موتلفه اسلامی استان قم تأکید کرد: مشارکت بالای مردم در انتخابات تضمین کننده امنیت ملی است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن ذاکری غروب پنجشنبه در همایش نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی که در موسسه طلوع مهر برگزار شد، تأکید کرد: از وظایف شرعی و ملی ما این است که علاوه بر حضور خودمان در انتخابات، اقوام و دوستان و مردم را هم برای حضور در انتخابات مجلس تشویق کنیم.
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