به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان شامگاه پنجشنبه در همایش نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی که در موسسه طلوع مهر قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه در موقعیت حساسی از انقلاب هستیم گفت: انقلاب امروز به شجره طیبه ای تبدیل شده که ثمرات آن مورد بهره برداری است و شاخه های آن در جهان گسترده شده است.



وی ادامه داد: در سال 42 در باور هیچکس نبود که این انقلاب به موفقیتی برسد و تصور این بود که عده ای روحانی علیه رفراندوم سال 41 شاه برمی خیزند و در نهایت راه به جایی هم نمی برند و شاه مسیر دین زدایی را ادامه می دهد.



نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: امام(ره) از مردم استنصار طلبید و فرمود اسلام در خطر است و مردم هم به صحنه آمدند و 16 سال طول کشید تا انقلاب به پیروزی رسید.



وی ادامه داد: آمریکا سازمان مجاهدین خلق را حمایت و مسعود رجوی را در راس آن قرار داد تا از این طریق انقلاب را به نابودی بکشاند.



بادامچیان تصریح کرد: توطئه دشمن این بود که از راه های مختلف از جمله حمایت سازمان مجاهدین خلق انقلاب را به نابودی برسانند اما با مدد الهی این ترفندها به نتیجه نرسید.



وی بیان داشت: دشمن معتقد بود که انقلاب حداکثر تا زمان حضور امام دوام خواهد آورد و بعد از آن از بین می رود اما انقلاب امروز در منطقه اوضاع را کاملا علیه غرب کرده و در طول یکسال چهار دیکتاتور را ساقط کرده است.



شعله بیداری اسلامی خاموش شدنی نیست



قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: عده ای درداخل کشور هم گفتند تحولات منطقه بیداری اسلامی نیست اما برخلاف نظر آنها و دشمنان حاکمیت اسلامی در حال تحقق است البته کار در این کشورها تمام شده نیست و انواع ترفندها را به کار خواهند برد و ممکن است دیکتاتوری های بدتری هم شکل بگیرد اما این شعله خاموش شدنی نیست.



سرنوشت آل سعود از نامبارک بدتراست



وی با اشاره به اوضاع عربستان اضافه کرد: عربستان امروز ذلیل ترین حکومت است و در کشورش چنان جوششی برپاست که سرنوشت حاکمان آن بدتر از نامبارک خواهد بود.



فروپاشی عربستان قیمت نفت را 400 دلاری می کند



بادامچیان تاکید کرد: اگر عربستان فروبپاشد وضعیت غرب بسیار بدتر خواهد شد زیرا هشت میلیون بشکه نفت از آنجا می دزدند که در صورت حاکمیت حکومت ملی و کاهش فروش نفت قیمت نفت به 400 دلار خواهد رسید.



وی ادامه داد: در صورت سقوط آل خلیفه در بحرین این کشور سومین حکومت شیعه(با احتساب عراق) خواهد شد و در این صورت چیزی برای آمریکا و غرب باقی نخواهد ماند و در لبنان و فلسطین نیز حزب الله و حماس به قدرتی تبدیل شده اند از این رو آمریکا حرفش در منطقه خریدار ندارد بنابراین به کشتار رو آورده ودر پاکستان روستاها را بمباران می کنند و مخالفان را می کشد.



آمریکا می خواهد بحران را به داخل ایران بکشاند



وی افزود: از طرفی بیداری ملت ما در دنیای غرب هم اثر گذاشته است و مردم غرب هم خواهان حاکمیت خودشان بر سرنوشتشان هستند و بحران اقصادی نیز بیداد می کند بنابراین آمریکا سعی می کند تا بحران را به ایران بکشاند که در سال 88 از طریق میرحسین موسوی می خواستند این کار را انجام دهند اما وقتی موفق نشدند گوش خوابانده اند تا در انتخابات فرارو به اهداف خود برسند.



قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: دشمنان مجلسی می خواهند که تابع جریان انحرافی و یا برخی جریان‌های دیگر باشد که تا الان به شکست رسیده است.



رقابت میان اصولگرایان است



وی با بیان اینکه رقابت در این دوره میان اصولگرایان است تصریح کرد: اصلاح طلبان به صورت منفرد آمده اند و برخی هم قیافه عوض کرده و به نام اصولگرای اصلاح طلب می آیند و جریان انحرافی هم دچار بن بست شده و کسی نمی تواند بگوید من طرفدار این جریان هستم.



بادامچیان بیان داشت: اگر جریان انحرافی وارد مجلس شود می خواهد نقش ولایت و شورای نگهبان را کمرنگ کند که البته با تدبیر رهبری این جریان کمرنگ شده و رقابت میان اصولگرایان است.



وی تاکیدکرد: آنچه مهم است این است که خط دفاع از ولایت را در ارتباط با روحانیت و فقاهت شکل دهیم زیرا این گروه متعهدند و مشکلات کشور بهتر با وجود آنان حل می شود.



حضور پرشور مردم بیداری اسلامی و انسانی را تقویت می کند



وی با اشاره به نقش حضور مردم در انتخابات عنوان کرد: اگر حضور پرشور مردم باشد تحریم ها کمرنگ و حرکت بیداری اسلامی امیدوارتر و دلگرم می شوند و حمایت جدی پیدا می کنند و بیداری انسانی در غرب هم تقویت میشود و اگر خدای ناکرده انتخابات شل و سرد باشد تحریم ها بیشتر و تبلیغات منفی علیه ما بیشتر خواهد شد و دشمنان تهییج می‌شوند تا سرکوب بیشتری نسبت به شیعیان بحرین و قطیف و ... اعمال کنند.



نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: همه باید به رهنمودهای رهبری که نائب امام است عمل کنیم و مردم را برای حضور باشکوهتر تشویق و ترغیب نمائیم.



نظرایات حضرات آیات مهدوی و یزدی راهگشاست



وی با اشاره به مشی انتخاباتی اصولگرایان تصریح کرد: هر چه حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی و جامعتین بفرمایند برای ما راهگشاست و می‌توانیم با خیال راحت رای دهیم که البته هنوز اعلام قطعی نکرده و لیستی نداده اند و این لیست در حال تکمیل است.



بادامچیان تاکید کرد: مجلس باید از انسانهای قوی، متدین، سالم و امتحان پس داده پرشود که هیچ مشکل اخلاقی، مالی و ... نداشته و افراطی نباشند.



خطر حضور افراطیون در مجلس



وی تاکید کرد: داریم کسانی را که آدم های خوبی هستند اما دو کلمه حرف حساب را با داد و بیداد و سر و صدا مطرح می کنند و به جای عاقلانه فکر کردن شعاری هستند؛ مجلس باید آدمهای پخته ای داشته باشد.



قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: نقش بانوان همان طور که در انقلاب اسلامی بسیار اثرگذار بود در انتخابات نیز همین طور است و در صدر اسلام نیز نقش بانوان بسیار مهم بوده است.



وی تاکید کرد: امام(ره) بر نقش زنان تصریح فرمود و وقتی برخی با حضور زنان مخالفت می کردند امام با نگاهی عتاب الود با آنان برخورد می کرد و می فرمود این مردم بودند که شاه را بیرون کردند و نقش زنان مهمتر و بارزتر از مردان است.



چادر زنان؛ پرچم عفاف و استقلال



بادامچیان همچنین با اشاره به نقش بانوان در 15 خرداد و مسائل دوران انقلاب اظهار داشت: این نقش بسیارحساس است و باید این نقش برای بانوان احساس مسئولیت بیشتری بیاورد زیرا چادر مشکی زنان امروز پرچم عفاف و حیا و استقلال کشور است.



وی با تأکید بر انجام کار تشکیلاتی و با برنامه از سوی بانوان در تمامی ایام به خصوص انتخابات تاکید کرد: حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات بسیار مهم است همان طور که حضور رهبری در نماز جمعه نیز در دنیا بازتاب زیادی داشت که مردم جوشیدند و به نماز جمعه آمدند.