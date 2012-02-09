جلسه پرسش و پاسخ فیلم "بیداری" تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور فرزاد موتمن کارگردان، سعید حاجی میری تهیه کننده، فرزاد موتمن کارگردان، شقایق فراهانی بازیگر و مازیار فکری ارشاد منتقد سینما برگزار شد.

در ابتدای این نشست فرزاد موتمن گفت: فکر می کنم دی ماه سال 87 بود که فیلمنامه ای از سبحان فیلم برای ساخت به پیشنهاد شد که در ابتدا " راز گل اقاقیا" نام داشت. این از جمله فیلمنامه هایی بود که برای سی سالگی انقلاب توسط بنیاد سینمایی فارابی مورد حمایت قرار گرفته بود.

وی افزود:من در روزهایی فیلمنامه این فیلم را می خواندم که درگیر ساخت "صداها" و رساندن آن به جشنواره فجر بودم. وقتی فیلمنامه را که بعدا عنوان "بیداری" گرفت را می خواندم یک چیزهایی از متن مرا جذب کرد. فکر کردم اینبار سراغ ملودرامی بروم که برای مخاطب معمولی سینما ساخته می شود.

موتمن در ادامه بیان کرد:فکر کردم با این فیلم می توان کاری ساخت که حس و غریزه عاطفی را در آن حس کرد. داستان "بیداری" در سه لایه زمانی سالهای 57، 63 و 87 می گذرد و تجربه خوبی برای من بود. فیلمی که قصه سر راستی ندارد و خطی نیست. مخاطب از خلال قصه عبور می کند و با حس و عاطفه قصه ارتباط برقرار می کند. احساسی که تا حالا تجربه نکردم. فیلمنامه "بیداری" توسط سعید حاجی میری در روزهای محدودی بازنویسی شد.

حاجی میری ادامه داد:من یک بچه مسلمان هستم و سینماگر و فرزند انقلاب. دینم را دوست دارم به خاطر این چیزها به سینما عشق می ورزم. دغدغه ای غیر از این ندارم. ذهن من در جستجوی موضوعاتی است که کسی در این عرصه ها در آن قدم نمی گذارد. هیچ کار من شباهتی با آثار قبلیم ندارد.

وی درادامه بیان کرد: در سال 87 از من خواسته شد که در سی امین سال انقلاب ادای دین کنم. این میل هم در من بود. البته فکر کردم نمی شود از ترس اینکه نکند فیلم شعاری باشد سراغ آن نرویم. در همین راستا اتاق فکری در سبحان فیلم ایجاد کردیم. با دوستان دغدغه ها را مطرح کردیم تا از منظر مردم به سراغ این موضوع برویم.

این تهیه کننده افزود: ما به چند فیلمنامه مختلف رسیدیم که هر کدام به نوعی راضی کننده نبود. تا اینکه به فیلمنامه "بیداری" رسیدیم و من احساس کردم کلیت خوبی دارد. من همان ابتدا خلاصه ای 12 صفحه ای نوشتم و بر اساس ان فیلمنامه به نگارش در آمد. چند ماه قبل از جشنواره فجر هماسن سال سراغ ساخت فیلم رفتیم که به جشنواره نرسید.

وی ادامه داد:زمان تولید را که سپری کردیم من تلاش کردم بیشتر نظرات در پس تولید به کار ببرم. خوشحالم و راضی هستم که به نیت خودم رسیدم. از اینکه این اثر در کارنامه من است سرافرازم. این فیلم دقیقا از روی فیلمنامه است.

در ادامه مازیار فکری ارشاد گفت: من درباره فیلمی از موتمن اینجا صحبت نمی کنم. بلکه درباره فیلمی حرف می زنم که روی پرده دیدم. فیلمنامه پر از گاف روایتی است. از این نظر "بیداری" رکوردار بود. بازی کردن با زمان در سینما دشوار است. شخصیتی بر اساس تصادف به سال 87 می رسد وی این همه عنصر در اطراف خود می بیند مثل ماشین، برج میلاد و... که برایش سوال ایجاد نمی شود.

وی افزود: جلوه های ویژه تصویری فیلم به شدت مشکل دارد. نمی دانم جایگاه روح حامد بهداد در این فیلم کجاست؟ از این "بیداری" یک فیلم ضعیف شده است.

حاجی میری گفت: این نظر شخصی ایشان است. نظر فرزند شهیدی برای من مهم است که عنوان می کند و من واقعا در این سالها نیاز به این فیلم داشتم. اینکه جماعت منتقدان چه می گویند برای من اهمیتی ندارد.

مازیار فکری ارشاد تاکید کرد: من این جلسه را به دلیل توهین به منتقدان ترک می کنم.

این جلسه به دلیل همین موضوع توسط اهالی رسانه و منتقدان ترک شد. اما همچنان ادامه داشت. البته گبرلو مجری جلسه از آنها تقاضا کرد که این جلسه را ترک نکنند و بیشتر افراد این کار انجام ندادند.