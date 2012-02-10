راهپیمایی 22 بهمن با 1390 عکس ثبت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، شهرام خدائی گفت: تاریخ این مرز و بوم برای همیشه وامدار انقلاب شکوهمند 57 خواهد بود و لازم است اتفاقات روز انقلاب ثبت و برای آیندگان نگاه داشته شود.

خدائی گفت: حوزه هنری استان با به کارگیری تجربه چند ساله خود در برگزاری همایش بزرگ "عکس حضور" اتفاقات مهم انقلاب از جمله راه پیمایی ها، انتخابات و دیدارهای مردم آذربایجان با مقام معظم رهبری را در قالب عکس و تصویر در تاریخ ماندگار می سازد.

وی توضیح داد: راهپیمایی مهم 22 بهمن سال 90 که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند به منزله تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری قلمداد شود توسط دهها هنرمند عکاس در قالب یک هزار و 390 عکس در آرشیو انقلاب تا همیشه تاریخ خواهد ماند.

خدائی ادامه داد: حوزه هنری استان با سازماندهی عکاسان خود در شهرهای تبریز، مراغه، اهر، میانه، مرند، اسکو و برخی روستاهای استان همایش بزرگ عکاسان را در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار خواهد کرد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد در آینده نمایشگاه هایی در گالری های مختلف استان و نیز به صورت مجازی از آثار برتر برگزار شده و نیز آثار برتر برای چاپ در ویژه نامه های حوزه هنری به کار گرفته شوند.