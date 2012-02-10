هفت طرح راه سازی در شاهرود به بهره برداری رسید

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین این طرح ها افتتاح قطعه دو آزاد راه شاهرود- آزاد شهر است که برای ساخت آن چهار میلیارد و 448 میلیون تومان هزینه شده است.

وی برج روشنایی و روکش ها را از دیگر طرح هایی عنوان کرد که به مناسبت دهه فجر در شهرستان شاهرود به بهره برداری رسیده است و اظهار داشت: این طرح ها حدود 33 درصد از پروژه های استان را شامل می شوند.

قربانپور تصریح کرد: در دولت نهم ودهم مبلغ چهارصد و 44 میلیارد تومان در راه های استان سمنان هزینه شده است.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان بیان کرد: در دهه فجر امسال 20 پروژه در این استان با اعتبار 21 میلیارد تومان قابل افتتاح اعلام شد.