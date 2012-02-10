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۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

در هشتمین روز دهه فجر/

هفت طرح راه سازی در شاهرود به بهره برداری رسید

هفت طرح راه سازی در شاهرود به بهره برداری رسید

شاهرود-خبرگزاری مهر: مدیر کل راه وترابری استان سمنان از افتتاح هفت طرح راه سازی همزمان با هشتمین روز دهه فجر با حضور استاندار سمنان در این شهر خبر داد.

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین این طرح ها  افتتاح قطعه دو آزاد راه شاهرود- آزاد شهر است که برای ساخت آن  چهار میلیارد و 448 میلیون تومان هزینه شده است.

وی برج روشنایی و روکش ها را از دیگر طرح هایی عنوان کرد که به مناسبت دهه فجر در شهرستان شاهرود به بهره برداری رسیده است و اظهار داشت: این طرح ها حدود 33 درصد از پروژه های استان را شامل می شوند.

قربانپور تصریح کرد: در دولت نهم ودهم مبلغ چهارصد و 44 میلیارد تومان در راه های استان سمنان هزینه شده است.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان بیان کرد: در دهه فجر امسال 20  پروژه در این استان با اعتبار 21 میلیارد تومان قابل افتتاح اعلام شد.

کد مطلب 1530449

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