گاز رسانی به چهار روستای شاهرود/68 درصد جمعیت استان سمنان گاز دار می شوند

علی رضا جراحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از خدمات ارزنده دولت عدالت محور گاز رسانی به تمام نقاط کشور و خصوصا روستاهای محروم است، افزود: روستاهای تل، فرح آباد، امیرآباد و قلعه نوخالصه از روستاهایی هستند که از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

وی تصریح کرد: گازرسانی به این روستاها سه سال قبل از انشعاب خط 48 اینچ پارچین- سنگ بست گرفته شده و با احداث ایستگاه تحت فشار 200 هزار متر مربع بر ساعت در روستای تل کلیه گاز بسطام، شاهرود و مجن در آینده از این ایستگاه تامین خواهد شد.

جراحی اظهار داشت: برای پروژه گازرسانی به روستای قلعه نو خالصه شاهرود یک ایستگاه تحت فشار به ظرفیت 10 هزار متر مربع در ساعت ایجاد و برای آن 650 میلیون تومان هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان گفت: با گازرسانی به این چهار روستا، 73 درصد از جمعیت روستایی شهرستان شاهرود و 68 درصد جمعیت استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه در کل استان سمنان 281 روستای بالای 20 خانوار وجود دارد افزود: از این تعداد،80 روستا در شهرستان شاهرود واقع شده اند.

جراحی اظهار داشت: 15 پروژه گاز رسانی به روستاهای شهرستان شاهرود در دست اجرا است که در پایان تیر ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان گفت: علاوه بر آن برای سال آینده برای گاز رسانی به روستاهای بکران و فرومد برنامه ریزی شده است.

وی در پایان بیان کرد: خط انتقال گاز در داخل شهر بیارجمند نیز درحال اجرا بوده و تا هفته آینده به بهره برداری می رسد.