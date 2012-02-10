اجرای بیش از 100 ویژه برنامه دهه فجر در جم

حجت الاسلام سید حسین سادات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بزرگداشت دهه فجر امری ضروری است و همه ما باید در حفظ انقلاب و پاسداری از آرمانهای والای امام راحل و شهدای والامقام کوشا باشیم.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: دشمنان از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نمیکنند و این عمل آنها وظیفه ما را در تلاش برای حفظ ارزشهای انقلاب بیشتر میکند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان جم اضافه کرد: باید با سلاح بصیرت و با حمایت و تبعیت از مقام معظم رهبری در عرصههای ملی حضور پیدا کنیم و با این کار مشت محکمی به دهان بدخواهان نظام بزنیم.
وی خواستار حضور همه اقشار مردم درراهپیمائی 22 بهمن شد و افزود: دشمنان حساسیت بسیار زیادی به میزان مشارکت و حضور مردم در این راهپیمائی دارند و همواره به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم در این راهپیمائی هستند.
سادات حضور مردم را در این راهپیمانی بیانگر عشق و علاقه مردم به انقلاب و آرمانهای نظام دانست و گفت: همه ما باید با شرکت در این راهپیمائی بار دیگر عشق و علاقه خود را به آرمانهای امام راحل اعلام کنیم.
وی از برگزاری بیش از 100 ویژه برنامه دهه فجر در شهرستان جم خبر داد و افزود: این برنامهها با حضور گسترده مردم برگزار شدهاند و همه این برنامهها با نظم خاصی برگزار شدهاند.
سادات با اشاره به افزایش کیفیت برنامههای اجرا شده در این دهه ادامه داد: اکثر نهادها و ادارات برنامههای ویژهای برای این ایام خجسته تدارک دیدهاند.
وی در ادامه برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی در این دهه را کلنگزنی دو خانه عالم در روستاهای شهرستان جم و همچنین بهرهبرداری از دو خانه عالم در این شهرستان معرفی کرد.
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