  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

سادات به مهر خبر داد:

اجرای بیش از 100 ویژه برنامه دهه فجر در جم

اجرای بیش از 100 ویژه برنامه دهه فجر در جم

جم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان جم از اجرای بیش از 100 ویژه برنامه دهه فجر در شهرستان جم خبر داد.

حجت الاسلام سید حسین سادات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بزرگداشت دهه فجر امری ضروری است و همه ما باید در حفظ انقلاب و پاسداری از آرمان‌های والای امام راحل و شهدای والامقام کوشا باشیم.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: دشمنان از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نمی‌کنند و این عمل آنها وظیفه ما را در تلاش برای حفظ ارزش‌های انقلاب بیشتر می‌کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان جم اضافه کرد: باید با سلاح بصیرت و با حمایت و تبعیت از مقام معظم رهبری در عرصه‌های ملی حضور پیدا کنیم و با این کار مشت محکمی به دهان بدخواهان نظام بزنیم.

وی خواستار حضور همه اقشار مردم درراهپیمائی 22 بهمن شد و افزود: دشمنان حساسیت بسیار زیادی به میزان مشارکت و حضور مردم در این راهپیمائی دارند و همواره به دنبال کمرنگ‌ کردن حضور مردم در این راهپیمائی هستند.

سادات حضور مردم را در این راهپیمانی بیانگر عشق و علاقه مردم به انقلاب و آرمان‌های نظام دانست و گفت: همه ما باید با شرکت در این راهپیمائی بار دیگر عشق و علاقه خود را به آرمان‌های امام راحل اعلام کنیم.

وی از برگزاری بیش از 100 ویژه برنامه دهه فجر در شهرستان جم خبر داد و افزود: این برنامه‌ها با حضور گسترده مردم برگزار شده‌اند و همه این برنامه‌ها با نظم خاصی برگزار شده‌اند.

سادات با اشاره به افزایش کیفیت برنامه‌های اجرا شده در این دهه ادامه داد: اکثر نهادها و ادارات برنامه‌های ویژه‌ای برای این ایام خجسته تدارک دیده‌اند.

وی در ادامه برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی در این دهه را کلنگ‌زنی دو خانه عالم در روستاهای شهرستان جم و همچنین بهره‌برداری از دو خانه عالم در این شهرستان معرفی کرد.

کد مطلب 1530457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها