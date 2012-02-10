برگزاری مسابقات تنیس روی میز/اولین برد سمنانی ها در مسابقات کبدی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز جام فجر با حضور20 تنیس باز مرد از ادارات و سازمان های شهر سمنان برگزار شد.
در بخش تیمی این مسابقات تیم مخابرات بر سکوی اول ایستاد، تیم دانشگاه علوم پزشکی سمنان نائب قهرمان شد و دانشگاه سمنان عنوان سوم را کسب کرد.
در بخش انفرادی هم آرش نیکو از دادگستری قهرمان شد، سیامک همسایه دوست از توزیع برق بر سکوی دوم ایستاد و حمید رضا نیکبخت ازمخابرات عنوان سوم را کسب کرد.
برگزاری مسابقات کفش پیاده روی و پرتاب بسکتبال در دانشگاه سمنان
مسابقات کفش پیاده روی و پرتاب توپ به حلقه بسکتبال بانوان در دانشگاه سمنان برگزار شد.
در مسابقه کفش پیاده روی که با حضور 20 تیم برگزار شد گروه اخلاقی و عرب اول شدند، هدایت و فخاریان بر سکوی دوم ایستادند و نورائیان و قاضی هم سوم شدند.
در این رشته ورزشی پاهای دو شرکت کننده هر گروه به روی چوب بسته می شود و دو نفر باید هماهنگ با هم گام بردارند و به خط پایان برسند.
در پرتاب توپ به حلقه بسکتبال هم مینا کاکو، بهار آفرین نیکو و سمیه هدایت به ترتیب اول تا سوم شدند.
اولین برد سمنانی ها در مسابقات کبدی کشور
مسابقات کبدی استاندارد قهرمانی لیگ دسته یک کشور در سنندج در حال برگزاری است و تیم سمنان هم با تیم های مازندران، خوزستان، یزد، خراسان شمالی و ایلام هم گروه است.
تیم سمنان تاکنون نتیجه بازی را به تیم های مازندران و خراسان شمالی واگذار کرده اما در بازی مقابل خوزستان با نتیجه 53 بر 47 برده است.
در صورت برد سمنان مقابل تیم های یزد و ایلام ، تیم سمنان به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد.
در این رقابت ها که با حضور 12 تیم در حال برگزاری است، فقط دوتیم به لیگ برتر صعود میکنند.
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